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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ukrán külügyi szóvivő: Volodimir Zelenszkij hamarosan találkozhat Magyar Péterrel

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.10. 17:42

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet – idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség.

Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.

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Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)

Magyar PéterVolodimir Zelenszkij

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