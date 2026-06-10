Több mint nyolcmillió eurót foglaltak le a belga hatóságok egy pénzmosási ügyben

Több mint nyolcmillió eurót foglaltak le egy nagyszabású pénzmosási ügyben folytatott nyomozás során Belgiumban, négy embert pedig meggyanúsítottak, közülük egyet előzetes letartóztatásba helyeztek – közölte szerdán a brüsszeli ügyészség.

A tájékoztatás szerint az elmúlt öt évben egy brüsszeli vállalkozáson keresztül több millió eurót mostak tisztára. A gyanú szerint a pénz franciaországi kábítószer-kereskedelemből származott, és futárok szállították Belgiumba.

Laura Demullier ügyészségi szóvivő közlése szerint a belga igazságügyi rendőrség június elején hajtott végre összehangolt akciót az ügyben. Mint mondta, a nyomozás megállapításai szerint a Franciaországban folytatott drogkereskedelemből származó bevételeket pénzfutárok juttatták Belgiumba, ahol egy brüsszeli cég közreműködésével tisztára mosták.

A hatóságok 17 házkutatást tartottak, hat gyanúsítottat ideiglenesen őrizetbe vettek, és több mint nyolcmillió euró készpénzt, három luxusautót, valamint nagy értékű karórákat foglaltak le.

A gyanúsítottakat vizsgálóbíró elé állították. Egy személy ellen elfogatóparancsot adtak ki és előzetes letartóztatásba helyezték, további három gyanúsítottat pedig vádemelés mellett feltételekhez kötött szabadlábra helyeztek.

A brüsszeli ügyészség közölte, hogy az akciót a francia igazságügyi hatóságokkal és az európai uniós ügyészségi együttműködést koordináló Eurojusttal szoros együttműködésben hajtották végre. A két ország nyomozó hatóságainak munkáját közös nyomozócsoport segítette az információcsere hatékony biztosítása érdekében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Armando Babani)