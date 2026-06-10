Őrizetbe vettek két fiatalt egy moszkvai autóbombás merényletterv ügyében

Gyilkossági kísérlet, valamint robbanóanyagok tiltott birtoklása címén büntetőeljárás indult két tizenéves ellen, aki ukrán titkosszolgálati utasításra kedden megkísérelt felrobbantani egy gépkocsit Moszkva délnyugati részén – közölte szerdán az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.

Az SZK szerint a merénylet célpontja egy tudományos és ipari vállalat alkalmazottja volt. A tájékoztatás szerint egyikük ukrán megbízásra házi készítésű robbanószerkezetet adott át egy ismerősének, aki a bombát GPS-követővel együtt a célszemély Zeekr márkájú autója alá helyezte.

A felrobbantásra kiszemelt autót kedden fedezték fel egy parkolóban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tűzszerészei, majd a bombát célzott robbantással megsemmisítették. A hatóságok vizsgálják, hogy az őrizetbe vett fiatalok részt vettek-e hasonló bűncselekményekben is, és voltak-e bűntársaik.

Kedd hajnalban a Moszkva melletti Balasihában pokolgéppel felrobbantottak egy BMW X3-as gépkocsit, amelynek vezetője és utasa életét vesztette. Az áldozat nevét Moszkvában hivatalosan nem közölték, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is csak annyit mondott el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták az esetről.

A Rigában szerkesztett, politikai, biztonsági és hírszerzési ügyekre szakosodott orosz ellenzéki Meduza hírportál orosz és ukrán Telegram-hírcsatornákra hivatkozva azt írta, hogy a robbantással Damir Davidov altábornagyot ölték meg, aki a rakéták és tüzérségi lőszerek frontra szállításáért felelt.

Tavaly április 25-én, ugyancsak Balasihában, pokolgépes merénylet végzett Jaroszlav Moszkalik tábornokkal. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte. Hivatalos bejelentés arról, hogy van-e összefüggés a két robbantás között, nem hangzott el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ilja Varlamov)