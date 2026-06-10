Orbán Anita Berlinben egyeztetett: új szintre léphet a német–magyar együttműködés

A magyar–német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel szerdán Berlinben.

Orbán Anita a Facebook-oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német–magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának.

A céljuk – írta – , hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással – tette hozzá.

A magyar diplomácia vezetője, miniszterelnök-helyettes közölte,

Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon.

Orbán Anita kitért arra, hogy a május végi helsingborgi NATO külügyminiszteri találkozón már találkozott Johann Wadephullal, a mostani berlini megbeszélés arra adott alkalmat, hogy részletesebben is áttekintsék a magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit.

Kiemelt kép: Orbán Anita magyar és Johann Wadephul német külügyminiszter (Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala)