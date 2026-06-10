Moszkvától 600 kilométerre csapódtak be az ukrán rakéták, egy legendás műalkotás is megsemmisült

Ukrán rakétatámadás érte az éjjel Csuvasföld székvárosát, a Moszkvától 600 kilométere keletre, a Volga folyó partján fekvő Csebokszarit, három ember megsebesült – közölte Oleg Nyikolajev régió vezetője szerdán a Max-csatornáján.

Szamara megyéből is három civil sérülését jelentették, az ugyancsak Volga menti régióban több ipari létesítményben károk keletkeztek. A Rosztov megyei Millerovói járásban kigyulladt egy olajtároló, a tüzet eloltották.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 326 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg húsz régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Több repülőtér forgalmát ideiglenesen felfüggesztették.

Mihail Razvozsajev, az elcsatolt Szevasztopol kormányzója szerint „gyakorlatilag megsemmisült” Franz Roubaud (Franc Rubo) francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panorámafestménye, amelyet az éjjel célzottan támadtak ukrán repülőgéptípusú drónok.

Az orosz kulturális örökség részét képező alkotás és múzeum megmentésére 83 tűzoltót és 22 műszaki eszközt vezényeltek. A hatóságok később közölték hogy a festmény néhány eredeti részlete, amelyet Szevasztopol Védelmének Múzeumában szándékoznak kiállítani, épen megmaradt.

A Roubaud-panorámát 1905-ben avatták fel a városnak krími háború alatti védelmének 50. évfordulójára. A festmény hossza 115, a magasága pedig 14 méter. 1942-ben a festmény kétharmadát sikerült megmenteni a náci légierő és tüzérség támadásaitól.

Szevasztopol védelmének századik évfordulója alkalmából a panorámaképet helyreállították és 1954-ben a múzeum újra megnyílt. Azóta több mint 40 millió látogatója volt. Marija Zaharova a panoráma elleni csapást civil objektum elleni barbár támadásnak minősítette, és több orosz politikai szereplő elítélte.

Kiemelt kép: A Mihail Razvozsajev szavasztopoli polgármester Telegram-csatornáján közreadott képen a szevasztopoli Panoráma Múzeum épületét oltják egy ukrán dróntámadás után, 2026. június 10-én (Fotó: MTI/AP/Mihail Razvozsajev szavasztopoli polgármester Telegram-csatornája)