Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét – közölte az Európai Bizottság illetékese

Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét – erősítette meg az MTI-nek Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán.

Közölte, hogy a magyar helyreállítási terv módosított változatának benyújtása a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, amely az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Magyar Péter miniszterelnök által május 29-én bejelentett politikai megállapodásra épül.

A felülvizsgált magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését.

A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és középvállalkozások

– tájékoztatott.

A szerdai hivatalos benyújtással az Európai Bizottság megkezdi a terv hivatalos értékelésének folyamatát. Az elmúlt hetekben zajló intenzív eszmecseréket követően az uniós testület célja, hogy feldolgozza a magyar kormány beadványát annak érdekében, hogy az uniós tanács júliusban jóváhagyja a tervet – tájékoztatott a bizottsági szóvivő.

Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg.

Benyújtotta a kormány az európai uniós források hazahozatalához szükséges „történelmi” törvényjavaslatot

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, kedden este benyújtotta a kormány az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. Magyar Péter a törvénycsomagot történelmi jelentőségűnek nevezte, és úgy fogalmazott: „a magyar emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós ezermilliárdokhoz”, amihez csupán „fel kell számolni az orbáni korrupciót”.

Az előterjesztés – amely az uniós pénzek lehívásához szükséges „szupermérföldkövek” teljesítését szolgáló intézkedéseket is tartalmazza – emellett kiterjed a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítására, a közbeszerzések átláthatóságára, valamint a korrupcióellenes intézményrendszer és több állami alapítványi struktúra átalakítására is.

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