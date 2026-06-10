Húszezren maradtak ivóvíz nélkül a dél-iráni Szirikben, miután amerikai csapás érte két víztározót

Mintegy 20 ezer ember nem jut ivóvízhez a dél-iráni Szirik kikötővárosban, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót – jelentette szerdán az iráni állami televízió.

A helyi vízművek egyik munkatársa a televíziónak adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a térségben a hőmérséklet akár az 50 Celsius-fokot is elérheti, hozzátéve, hogy a helyiek „rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.”

„A földalatti vízkészletek mennyisége nem megfelelő ahhoz, hogy helyettesítsük vele a károkat szenvedett víztározókat” – jelentette ki.

Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban intézett támadásokat iráni célpontok ellen, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert. Irán válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba.

A Taszním iráni hírügynökség úgy tudja, Szirik mellett amerikai csapás érte a közeli Minabot és Kesm szigetét is, a Mehr hírügynökség pedig azt közölte, robbanásokat hallottak Dzsászk és Bandar Abbász kikötővárosból is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)