Fontos, hogy a NATO megerősítse jelenlétét és drónelhárító képességeit Romániában – erről beszélt Nicusor Dan

Fontos, hogy a NATO megerősítse jelenlétét, a légi és tengeri drónok elleni képességeit Romániában – hangsúlyozta a román elnök szerdán.

Nicusor Dan az X közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében üdvözölte az Észak-atlanti Tanács szerdai brüsszeli találkozóján a Fekete-tenger biztonságával kapcsolatban született eredményeket, megállapítva, hogy a szövetségesek határozottan kifejezték szolidaritásukat Romániával a közelmúltban bekövetkezett drónincidensek kapcsán.

Úgy értékelte: Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is jelentős kockázatot jelent az euroatlanti biztonságra, különösen a Fekete-tengeren, amelyet a NATO stratégiai fontosságú régiónak tekint. Fontosnak nevezte, hogy a NATO megerősítse drónelhárító képességeit. Hozzátette: Románia ezen a téren fontos kezdeményezésekkel, projektekkel állt elő, megkezdődtek a beszerzések, ugyanakkor más tagországok további hozzájárulását is szükségesnek nevezte.

A román elnök szerint a brüsszeli tanácskozáson megállapodás született a drónfenyegetések kezelését célzó NATO-projektek felgyorsításáról annak érdekében, hogy az intézkedéseket a július eleji ankarai NATO-csúcstalálkozón jóvá lehessen hagyni. Nicusor Dan külön kitért a kiemelten fontos infrastruktúra és stratégiai energiaprojektek védelmére, kiemelve a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kiaknázását, amely hozzájárul Európa energiahatékonyságához.

Románia továbbra is együttműködik a szövetségesekkel a biztonságosabb Fekete-tenger és a jobban védett keleti szárny érdekében – zárta nyilatkozatát a román elnök, köszönetet mondva Mark Rutte NATO-főtitkárnak és a NATO-tagországoknak elkötelezett konstruktív hozzáállásukért.

Kiemelt kép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)