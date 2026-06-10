Erdogan szerint Törökországot is veszélyeztetik Izrael szíriai és libanoni támadásai

Már Törökországot is veszélyeztetik Izrael szíriai és libanoni támadásai – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában szerdán, hozzátéve, hogy az izraeli agresszió az egész világra fenyegetést jelent, ezért meg kell állítani.

„Netanjahunak és gyilkos hálózatának Libanon és Szíria elleni támadásai már Törökország biztonságát is veszélyeztetik” – mondta Erdogan a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) képviselői előtt a parlamentben. Hozzátette: Ankara biztonsága szorosan összefügg Szíria és Libanon biztonságával.

A török elnök kifejtette: Izrael „alattomos erőfeszítésekkel” próbál destabilizálni afrikai országokat és a Földközi-tenger térségét azáltal, hogy viszályt szít az etnikailag megosztott Ciprus szigetén. „Ezek a kis szereplők pedig, amelyek lehetőségeiket messze meghaladó ambíciókat dédelgetnek, Izrael oldalára álltak, és a cionizmus alvállalkozóiként délibábokat kergetnek a Földközi-tenger keleti térségében” – fogalmazott Erdogan, de nem nevezte meg, hogy kikre utal.

„Senki ne bocsátkozzon ilyen kalandokba. Azt akarom, hogy mindenki megértse: ha megsértik Törökország és a török ciprusiak jogait a Földközi-tenger keleti térségében, válaszunk egyértelmű és határozott lesz”

– figyelmeztetett a kormányfő.

Erdogan arra szólította fel a nagyhatalmakat, hogy foglaljanak egyértelműbb álláspontot Izraellel szemben, amely szerinte a nemzetközi közösség hallgatása miatt bátorodott fel. „Izrael visszaterelése a jogállamiság keretei közé már nem csupán egyes országok, hanem az egész emberiség közös feladatává vált” – mondta a török elnök.

Törökország az Iránt, a Gázai övezetet és Libanont érő izraeli támadások egyik leghangosabb bírálója. Ankara Tel-Avivot a regionális béke legnagyobb akadályának tekinti, ezért felfüggesztette az Izraellel folytatott kereskedelmet, és nemzetközi bíróságokon is fellépést sürgetett vele szemben. Az ankarai vezetés szerint szerint az izraeli „provokációk” vezettek az amerikai–iráni háború kirobbanásához.

Kiemelt kép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)