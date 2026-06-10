Börtönbüntetésre ítélték az Iszlám Állam terrorszervezetet finanszírozó hálózat hét tagját, közölte az Europol

A belga hatóságok vezetésével végezett terrorellenes művelet során felszámolták az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nemzetközi pénzügyi támogató hálózatát, a főként Európában élő hét, csecsen származású gyanúsított büntetése 5 évtől 15 évig terjed – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol szerdán.

A hágai közlemény szerint a hálózat mélyen radikalizálódott tagjai aktívan részt vettek az Iszlám Állam terrorszervezet tevékenységeinek támogatásában és finanszírozásában.

Az érintettek konfliktusövezetekben, köztük Szíriában fogva tartott külföldi terroristák és fegyveresek szabadon bocsátásának finanszírozását segítették, valamint pénzügyi támogatást nyújtottak az Iszlám Állam tagjainak Szíriában és Közép-Ázsiában. Ezenkívül a hálózat finanszírozta kézfegyverek, valamint vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris fegyverek és robbanóanyagok beszerzését is.

A csoport hét gyanúsítottját június 9-én ítéltek 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre Belgiumban, valamint jelentős pénzbírság megfizetésére kötelezték őket – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ Gulamullah Habibi)