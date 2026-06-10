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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Az Egyesült Államok csaknem két tucat tankhajót juttatott át a Hormuzi-szoroson – közölte Donald Trump

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.10. 19:30

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Egyesült Államok csaknem kéttucatnyi olajszállító tankhajót juttatott ki a Hormuzi-szoroson keresztül Irán tudta nélkül – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Az elnök egy – a fehér házi dolgozószobájában tartott – eseményen az iráni helyzetről szólva elmondta, hogy az elmúlt napokban amerikai segítséggel, az éjszakai sötétséget kihasználva 22 tanker jutott át a Hormuzi-szoroson több millió hordó kőolajat szállítva.

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Hozzátette, hogy azért közli, mert a művelet Irán tudomására jutott.

„Több millió dollár értékű kőolaj jutott ki, ezért áll 85-90 dolláron a hordónkénti ára, és nem 250-en”

– hangoztatta. Donald Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok szerdán is folytathatja az Irán ellen kedden indított támadásokat, valamint közölte, hogy kizárólag egy „érdemi”, tartalommal bíró megállapodást hajlandó elfogadni Iránnal.

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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

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