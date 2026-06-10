Az Egyesült Államok csaknem két tucat tankhajót juttatott át a Hormuzi-szoroson – közölte Donald Trump

Az Egyesült Államok csaknem kéttucatnyi olajszállító tankhajót juttatott ki a Hormuzi-szoroson keresztül Irán tudta nélkül – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Az elnök egy – a fehér házi dolgozószobájában tartott – eseményen az iráni helyzetről szólva elmondta, hogy az elmúlt napokban amerikai segítséggel, az éjszakai sötétséget kihasználva 22 tanker jutott át a Hormuzi-szoroson több millió hordó kőolajat szállítva.

Hozzátette, hogy azért közli, mert a művelet Irán tudomására jutott.

„Több millió dollár értékű kőolaj jutott ki, ezért áll 85-90 dolláron a hordónkénti ára, és nem 250-en”

– hangoztatta. Donald Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok szerdán is folytathatja az Irán ellen kedden indított támadásokat, valamint közölte, hogy kizárólag egy „érdemi”, tartalommal bíró megállapodást hajlandó elfogadni Iránnal.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)