A török hatóságok őrizetbe vették az Iszlám Állam több tucat feltételezett tagját

A török rendőrség az ország 21 tartományában végrehajtott összehangolt razziákban őrizetbe vette az Iszlám Állam terrorszervezet 47 feltételezett tagját – jelentették be szerdán a délkelet-törökországi Sanliurfa tartomány hatóságai.

Az érintett tartományok ügyészségi felügyeletével egyebek között Isztambulban, Izmirben és Ankarában végrehajtott műveletek során őrizetbe vetteket azzal gyanúsítják, hogy pénzügyi támogatást nyújtottak az Iszlám Államnak.

A pénzügyi bűncselekmények feltárására szakosodott hatóság a nyomozás során megállapította, hogy a gyanúsítottak tranzakciói révén az Iszlám Állam mintegy 108 millió török líra (körülbelül 708,3 millió forint) értékű bevételhez jutott.

A török rendőrség szerdán azt is bejelentette, hogy az elmúlt tíz nap folyamán Isztambulban, valamint Diyarbakir, Sanliurfa és Kocaeli tartományokban lebonyolított rajtaütések során több mint 1,28 tonna kábítószert foglaltak le, 110 kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek.

Törökország 2013-ban minősítette terrorszervezetnek az Iszlám Államot, és azóta rendszeresen hajt végre akciókat az országban működő feltételezett Iszlám Állam-hálózatok ellen. A terrorszervezet vállalta magára a 2017-es isztambuli szilveszteri támadást, amelyben 39 ember vesztette életét egy éjszakai szórakozóhelyen.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ Gulamullah Habibi)