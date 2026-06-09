Zelenszkij bizakodó a friss amerikai egyeztetés után – új lendületet kaphatnak a béketárgyalások

Pozitív hangulatúnak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel folytatott megbeszélését az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról.

Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében elmondta, hogy a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után, a moldovai főváros, Chisinau repülőtéren történt átszállás során került sor.

Az ukrán elnök közlése szerint köszönetet mondott az amerikai küldötteknek, amiért készek „a következő hetekben a lehető legaktívabban munkálkodni az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott háború befejezését célzó diplomácia újraindításán”.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a világ figyelmének nagy része az Irán körüli helyzetre irányul. De közös célunk, az európai béke továbbra is napirenden van”

– számolt be Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt írta, hogy a G7-csúcstalálkozó és a „júniusi egyéb események” összefüggésében is megvitatták a diplomáciai erőfeszítések újraindításának kilátásait.

A telefonbeszélgetésre azután került sor, hogy Zelenszkij vasárnap Londonban találkozott Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel, ahol a vezetők felszólították Oroszországot, hogy fogadja el a tűzszünetet és kezdjen tárgyalásokat.

Kapcsolódó tartalom Azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel az orosz elnököt a londoni csúcs résztvevői Azonnali és teljeskörű tűzszünetre szólították fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háborúról rendezett vasárnapi négyoldalú londoni csúcstalálkozó résztvevői.

Zelenszkij a múlt héten csalódottan nyilatkozott arról, hogy az amerikai tárgyalók még nem utaztak Ukrajnába, bár korábban azt mondta, április közepén várja őket.

Az Egyesült Államok közvetítőként lépett fel az Oroszország és Ukrajna között a több mint négy éve dúló háború rendezésének kérdésében.

Kiemelt kép: A német kormány sajtószolgálatának felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff elnöki különmegbízott, az általa vezette amerikai küldöttséggel tartandó háromoldalú egyeztetés előtt a berlini kancellárián 2025. december 14-én (Fotó: MTI/EPA/Német kormány sajtószolgálata/Guido Bergmann)