Zelenszkij a Guardiannek: Az ukrán drónok azért repülnek Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy ott is érezzék a háborút

A nagy hatótávolságú csapások célja, amikor a drónok Moszkva környéki lakóházak és Szentpétervár felett zúgnak, hogy a városok lakói megérezzék, milyen is a háború – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Guardian című brit lapnak adott interjúban, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett kedden.

„A győzelem ebben a háborúban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri: a háború szörnyű dolog, a háború nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Úgy gondolom, hogy ez éppen egy ilyen pillanat” – hangsúlyozta az államfő. Az elnök arról is beszámolt, hogy

a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta: soha nem fog lemondani a Donyec-medencéről, ahogyan azt Moszkva szeretné.

A találkozóról Zelenszkij kijelentette: „Úgy gondolom, hogy Putyin környezetében különböző emberek vannak. Az egyik felük folytatni akarja a háborút, másik felük viszont meg akarja állítani. Úgy vélem, az üzleti élet szereplői megértik, hogy Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van. Nagyon közel áll az összeomláshoz.”

Június 3-ra virradó éjjel az ukrán hadsereg több célpont ellen hajtott végre csapásokat Szentpéterváron. Zelenszkij külön megerősítette a szentpétervári olajterminál eltalálását. Június 6-án az ukrán erők újabb csapássorozatot mértek Szentpétervárra. Akkor a jelentések szerint a balti flotta egyik bázisát érte támadás. Emellett május 17-re virradó éjjel drónok tömeges támadást hajtottak végre a Moszkvai terület ellen – idézte fel az UNIAN.

Az ukrán elnök az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint kedden Észtországba látogatott, ahol részt vesz az Északi-Balti Nyolcak országcsoport kormányfőinek tanácskozásán és négyszemközti megbeszéléseket is folytat. Szerhij Nyikiforov elnöki szóvivő közlése szerint már tárgyalt Tallinnban Finnország, Lettország és Svédország miniszterelnökeivel. Alar Karis észt elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Európának képviseltetnie kell magát az Oroszországgal folytatandó jövőbeli béketárgyalásokon.

„Ahhoz, hogy létrejöjjön a tűzszünet, véleményem szerint jobb lenne, ha vezetői szintű találkozóra kerülne sor. Kik vegyenek részt rajta? Természetesen Ukrajna, Oroszország, és mindenképpen Európa.”

„Kívánatos lenne az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok is jelen legyen. Miért Európa? A válasz: azért, mert mi Európában vagyunk. Mert ez a mi földünk, ez a mi kontinensünk, és mindenképpen biztosnak kell lennünk abban, hogy holnap biztonságos élet vár ránk” – fejtette ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Ukrajna rendelkezik az ilyen tárgyalásokhoz szükséges politikai akarattal, míg Oroszország ezt egyelőre nem mutatja. Ezzel összefüggésben arra szólított fel, hogy továbbra is gyakoroljanak nyomást az agresszor országra annak érdekében, hogy diplomáciai útra kényszerítsék. „Szükség van az Európai Unió 21. szankciós csomagjára. Ma arról is beszéltünk, hogy a Balti-tenger és az Északi-tenger nem lehet szabad működési terület az orosz árnyékflotta számára. Minden olyan döntés, amely csökkenti az orosz tartályhajók tevékenységét, nemcsak Ukrajna érdekét szolgálja, hanem egész Európáét is” – fogalmazott az ukrán államfő.

Ukrajna drónmegállapodást kötött Lettországgal

Zelenszkij Andris Kulbergs lett miniszterelnökkel közösen a két ország közötti drónmegállapodást írt alá – olvasható az ukrán államfő hivatalos honlapján.

„Ez már a hatodik ilyen formátumú egyezmény, amelyet Ukrajna partnereivel kötött.”

„A drónmegállapodás számos lehetőséget nyit meg Ukrajna és Lettország számára a közös gyártás terén, mindenekelőtt a védelmi együttműködésben, amelyre a jelenlegi biztonsági kihívások közepette nagy szükség van” – áll a közleményben.

A megállapodás értelmében Lettország hozzájárul Ukrajna védelmi képességeinek megerősítéséhez. Ez magában foglalja a drónokkal, valamint a légvédelmi és rakétavédelmi eszközökkel kapcsolatos támogatást. A tervek között szerepel védelmi termékek szállítása, az ukrán hadiipari termelés finanszírozása, a védelmi együttműködés fejlesztése Ukrajnával, továbbá technológiák, tapasztalatok és szaktudás cseréje, különösen az integrált légvédelmi rendszer kiépítése terén.

Kiemelt kép: .Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)