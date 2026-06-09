Újabb dróntámadás érte a Krímbe vezető hidat Herszon megyében

Megsérült a Csongarnál lévő, a Herszon megyéből a Krímbe vezető közúti híd az éjszakai ukrán támadás következtében – közölte Vlagyimir Szaldo, a megye kormányzója kedden a Max-csatornáján.

A kormányzó szerint több mint húsz, a hídra irányított drónt lőttek le.

„Csongarban ismét károk keletkeztek a hídon az ukrán drónok éjszakai támadása miatt. A hídon ismét lezárták a forgalmat”

– írta Szaldo.

Emiatt a gépkocsiforgalmat a hatóságok a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye és az elcsatolt Krím közigazgatási határán található három közúti átkelőhely közül Dzsankoj helyett Armjanszk és Perekop felé terelték.

A Belgorod megyei Dobroje községnél egy civil megsérült a gépkocsiját ért dróncsapásban.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 140 ukrán repülőgép-típusú drónt semmisített meg nyolc régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött. Több nagyvárosban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőterek forgalmát.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete közölte, hogy az elmúlt héten 43 orosz civil vesztette életét ukrán katonai csapások következtében, 234 pedig megsebesült, köztük 18 kiskorú. A sérülések 94 százalékát dróntámadások okozták.

Kiemelt kép: Az orosz vizsgálóbizottság által közreadott videofelvételről készített képen a bizottság munkatársai a Krími híd megsérült részénél 2022. október 8-án, miután az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság állítása szerint felrobbant egy teherautó az Ukrajnától elcsatolt Krímet és Oroszországot a Fekete- és az Azovi-tenger között összekötő átkelő közúti oldalán (Fotó: MTI/MTVA)