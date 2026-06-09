Többen meghaltak egy izraeli csapásban Dél-Libanonban

A libanoni egészségügyi minisztérium azt közölte, a támadás lakóövezetet ért, de az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, több üzlet is megrongálódott. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekülttáborokat is.
Szemtanúk a dpa német hírügynökségnek azt mondták, az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra, az emberek pedig pánikba estek és a mintegy 38 kilométerre lévő Szidón felé igyekeznek.
Izrael a múlt héten azzal vádolta a Hezbollah libanoni síita mozgalmat, hogy a város keresztény negyedében igyekszik menedéket keresni. Ugyancsak kedden az Iránnal szövetséges Hezbollah bejelentette, hogy több drónt és rakétát lőtt ki a Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonák állásai felé.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)