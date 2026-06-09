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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Többen meghaltak egy izraeli csapásban Dél-Libanonban

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 14:15

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legkevesebb kilencen meghaltak és több mint harmincan megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban – jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhelyelhagyási felszólítást adott ki a város egészére.

A libanoni egészségügyi minisztérium azt közölte, a támadás lakóövezetet ért, de az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, több üzlet is megrongálódott. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekülttáborokat is.

Szemtanúk a dpa német hírügynökségnek azt mondták, az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra, az emberek pedig pánikba estek és a mintegy 38 kilométerre lévő Szidón felé igyekeznek.

Izrael a múlt héten azzal vádolta a Hezbollah libanoni síita mozgalmat, hogy a város keresztény negyedében igyekszik menedéket keresni. Ugyancsak kedden az Iránnal szövetséges Hezbollah bejelentette, hogy több drónt és rakétát lőtt ki a Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonák állásai felé.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)

Hezbollahiráni háborúközel-keleti konfliktusok IzraelLibanon

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