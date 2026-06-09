Százra nőtt a kongói ebolavírus halálos áldozatainak száma

Az egy hónapja kitört kongói ebolajárvány halálos áldozatainak száma elérte a százat, miközben a járvány megfékezését lassítja az országban dúló fegyveres konfliktus.

Alig egy hónap alatt száz ember halt meg az ebolajárvány következtében a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A halálos betegség terjedésének visszaszorítását hátráltatja, hogy az egészségügyi dolgozók ki vannak téve a feldühödött helyi lakosság támadásainak, és az országban dúló fegyveres konfliktus is nehezíti a járvány elleni védekezést.

A hétfőn este közzétett helyzetjelentés szerint vasárnapig 550 ebolás esetet erősítettek meg, 101 ember elhunyt, 19-en pedig felgyógyultak.

A járvány főként Kongó keleti tartományára, Iturira korlátozódik, ahol az ebolás esetek több mint 90 százaléka fordult elő.

Ugyanakkor Észak-Kivu és Dél-Kivu tartományban szintén voltak megbetegedések, és a járvány a Kongóval határos Ugandára is átterjedt.

A kongói megbetegedések száma várhatóan emelkedni fog, mivel a járvány kitörését csak hetekkel később tudták megerősíteni, és terjedésének megakadályozását több körülmény is hátráltatja, a járványt okozó Bundibugyo Ebola-vírus ellen pedig jelenleg nincs elfogadott vakcina vagy gyógymód.

Kongó keleti részén évek óta tartó fegyveres konfliktus zajlik tucatnyi lázadó és militáns csoporttal, amelyek közül néhány külföldi országokkal vagy az Iszlám Állam szélsőséges csoportjával áll kapcsolatban.

A konfliktus korlátozza a reagálást, megzavarja a megfigyelési és reagálási tevékenységeket, és növeli a fel nem fedezett fertőzések terjedésének kockázatát – hangsúlyozta hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hozzátéve, hogy ebben a helyzetben különösen fontos a helyi vezetőkkel és közösségekkel való szoros együttműködés.

Kiemelt kép: Kenyaiak tiltakozása az Egyesült Államok Laikipia légibázisán létesítendő ebolakarantén ellen (Fotó: MTI/AP/Brian Inganga)