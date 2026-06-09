Öt frontszakaszról jelentett előretörést az orosz védelmi minisztérium

Az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni az elmúlt nap folyamán – közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint mintegy 1330 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer- és üzemanyagraktárakat, valamint katonai célokra használt közlekedési és energetikai létesítményeket, 13 páncélozott harcjárművet, kilenc irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 551 repülőgép típusú drónt.

Több régióból jelentettek az orosz hatóságok kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint közép-európai idő szerint 18 óráig 18, a fővárosra tartó repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le a légvédelem.

Herszon megyében egy nap alatt két ember halálát és négy sebesülését okozták ukrán csapások. Belgorod megyében pilóta nélküli repülőszerkezetek támadásai következtében egy civil életét vesztette, három pedig megsebesült.

Brjanszk megyében az éjszakai csapások miatt

több mint 34 ezren maradtak áramellátás nélkül.

A Krasznodari területen lévő Uszty-Labinszkban kedd délutánra oltották el azt a tüzet, amelyet a szombati dróntámadás okozott a helyi olajlétesítményben.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról tett bejelentést, hogy Szentpéterváron elfogtak egy férfit, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából fotókat készített egy célhelyszínről, ahol a későbbiekben egy videókamerát is el kellett volna helyeznie. A vádlottnak, aki az interneten keresztül maga lépett kapcsolatba az ukrán féllel, 8500 dollárt ígértek a szolgálataiért, de a pénzt nem kapta meg.

Az orosz déli körzeti katonai bíróság 17 évtől életfogytiglanig terjedő fegyházzal sújtott öt ukrán állampolgárt, aki 2022-ben, az ukrán titkosszolgálatokkal együttműködve, felrobbantotta a Zaporizzsja megyei Mihajlivka település katonai-polgári közigazgatási vezetőjének gépkocsiját. A tisztségviselő életét vesztette, az akkor hatéves lánya megsüketült.

A rosztovi regionális bíróság 17 évi fegyházra ítélte a donyecki régió egy lakosát hazaárulás címén, valamint amiatt, hogy 2024 áprilisa és októbere között ukrán titkosszolgákatok megbízásából robbanóanyagokat és -szerkezeteket szállított, valamint rejtekhelyeket alakított ki a tárolásukra.

A herszoni regionális bíróság hazaárulás és diverziós cselekmények előkészítése címén kilenc, illetve 17 évi szabadságvesztésre ítélt két helyi lakost.

Vlagyimir Szaldo, az orosz ellenőrzésű terület kormányzója szerint az elítéltek pokolgép-rejtekhelyet alakítottak ki az ukrán titkosszolgálatok által tervezett terrorcselekményekhez.

Egy moszkvai kerületi bíróság gyűlöletkeltés és ellenségeskedés szítása címén három és fél évi szabadságvesztésre ítélt egy ukrán állampolgárt. Olekszij Holovko a vád szerint ilyen tartalmú üzeneteket terjesztett a közösségi médiában, és gyalázkodó röplapokat ragasztott ki nyilvános helyeken.

Pjotr Iljicsov, az orosz külügyminisztérium új kihívásokkal és fenyegetésekkel foglalkozó osztályának igazgatója a FÁK-országok egy keddi terrorelhárítási tanácskozásán azt mondta, hogy becslések szerint

körülbelül 100 ezer ukrán telefonos csaló tevékenykedik call centerekben orosz állampolgárok ellen.

Kiemelt kép: Egy orosz katona ZALA Lancet típusú harci drónt szerel össze ukrán területen 2026. április 21-én. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium) sajtószolgálata