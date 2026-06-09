Meggyilkolt kislány: hatvanezren tiltakoztak a Lyhanna-ügy miatt, nem mond le Macron bizalmi embere

Társadalmi szintű tiltakozást váltott ki, hogy az igazságszolgáltatás Franciaországban tehetetlenül „asszisztált” egy 11 éves kislány megerőszakolásában és meggyilkolásban azzal, hogy semmit nem tett a már tavaly feljelentett elkövető megállításra. A botrányos mulasztások megrengették Emmanuel Macron elnök egyik bizalmi embere, Gérald Darmanin igazságügyi miniszter székét is, ám a politikus jelezte: nem kíván lemondani.

Egyperces néma gyásszal adóznak ma délután a francia nemzetgyűlésben kedd délután három áldozat, többek között Lyhanna, a brutális módon meggyilkolt és megerőszakolt kislány emlékének.

Betiltották a tüntetést

Az egész francia társadalom megmozdult azt követően, hogy június 4-én holtan találták a 11 éves kislányt, Lyhannát a dél-franciaországi Gers megyében, egy mezőgazdasági silóban, Puycasquier-ben. A megerőszakolt és meggyilkolt diák holttestére hatnapos keresés után bukkantak rá a hatóságok.

🔴🇫🇷 SUIVI – Selon Le Parisien, des photos de mineures ont été découverts sur le téléphone du suspect dans la disparition de Lyhanna. https://t.co/vzXpWCntRB — Media Express (@media_express_e) June 4, 2026



Annak ellenére, hogy a rendőrség betiltotta Párizsban a gyermek halálesete miatt az igazságügyi minisztérium elé szervezett tüntetést, a francia fővárosban és országszerte számos nagyvárosban tüntetők tömegei ítélték el az igazságszolgáltatás tétlenségét a nők és gyermekek elleni erőszakkal szemben.

En Francia, el pueblo asaltó la Estatua del Tribunal de Justicia de Paris por el caso de Lyhanna, una niña de 11 años que fue asesinada por un pederasta reincidente, Jérôme Barella, que tenía varias denuncias por violación y acoso a niñas. Nada nuevo en el imperio occidental de… pic.twitter.com/5jYG9RY71J — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 9, 2026



Összesen hatvanezren mozdultak meg országszerte a hétfő esti tiltakozások során.

A demonstrálók több helyen, így a párizsi igazságügyi minisztérium előtt is, dulakodtak a kivezényelt rendőrséggel.

A 11 éves Lyhanna halála az egész franciaországi jogrendszerbe vetett bizalmat megrendíti.

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A fő gyanúsítottjával, Jérome Barellával szemben évek óta bejelentések és panaszok sorát tették, többek között kiskorúak elleni nemi erőszak miatt. Az elkövetővel szemben ennek ellenére semmiféle érdemi intézkedés nem történt.

🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un père de famille interpelle Gérald Darmanin et explique que sa fille a été violée par un homme qui a été LIBÉRÉ par un juge et placé sous contrôle judiciaire sans éloignement. Le viol a eu lieu en janvier. L’homme, déjà connu de la justice, tourne… pic.twitter.com/ePIwGIVmcX — Bastion (@BastionMediaFR) June 8, 2026

Miniszterek a bizottság előtt

A 2014-ben született Rosa, egy kiskorú lány kiskorú édesanyja már 2025 augusztusában feljelentést tett a 41 éves férfi ellen. Az édesanya feljelentése szerint a férfi otthonában 2024 szeptembere és 2025 májusa között többször is nemi erőszakot követett el kiskorú személy ellen.

« Jérôme Barella était tactile. Il parlait aux jeunes lycéennes. Il prenait leur numéro et leurs réseaux. Il leur écrivait tous les jours. Il faisait aussi ça avec des collégiennes. Il leur donnait des rendez-vous et il allait les chercher en voiture » témoigne Léna, une… pic.twitter.com/iyVoNQhFNm — Frontières (@Frontieresmedia) June 8, 2026

Annak ellenére, hogy a feljelentést kilenc hónappal ezelőtt tették, a gyanúsítottat soha nem hallgatták ki, pedig a dokumentumokhoz csatolt nőgyógyászati vizsgálat is megerősítette ezeket az az állításokat.

Rosa édesanyja súlyos gondatlanság miatt indít pert az állam ellen

– jelentette kedd reggel az RTL rádió.

Darmanin refuse de démissionner tandis que la police évacue les manifestants pour Lyhanna devant le Ministère de la Justice. Plus jamais ça. 😡 #JusticePourLyhanna pic.twitter.com/PUPyGXS2ch — Rafael Sereti (@RafaelSereti) June 8, 2026



Gérald Darmanin igazságügyi minisztert és Laurent Nunez belügyminisztert kedden a szenátus jogi bizottsága előtt hallgatták meg a kislány megerőszakolása és meggyilkolása ügyében. Darmanin, aki Macron szinte összes kormányában betöltött pozíciókat, meghallgatása során „érthetetlennek” tartotta, hogy Jérome Barellát nem vették őrizetbe. Darmanin elismerte, hogy az elkövetőt „félre kellett volna állítani”.

„Ha napjainkat azzal töltjük, hogy bűnbakot keresünk, azt hiszem, félreértjük a lényeget.

A probléma rendszerszintű” – mentegette Macron emberét a francia nemzetgyűlés elnöke, Yaël Braun-Pivet, akit kedden a Franceinfo interjújában kérdeztek Gérald Darmaninről. A miniszter hétfőn kizárta lemondását az igazságügyi miniszteri posztról.

„Olyan harag van a lakosságban, hogy nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy süketek maradunk egy ilyen tragédiával szemben” – jelentette ki Emmanuel Macron köztársasági elnök; ám annak ellenére, hogy ez hatáskörében állna, nem tett lépéseket Darmanin elmozdítására.

Kiemelt kép: A meggyilkolt Lyhanna (Forrás: X)