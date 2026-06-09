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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Meggyilkolt kislány: hatvanezren tiltakoztak a Lyhanna-ügy miatt, nem mond le Macron bizalmi embere

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Szerző: Udvardy Zoltán
2026.06.09. 13:32

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Társadalmi szintű tiltakozást váltott ki, hogy az igazságszolgáltatás Franciaországban tehetetlenül „asszisztált” egy 11 éves kislány megerőszakolásában és meggyilkolásban azzal, hogy semmit nem tett a már tavaly feljelentett elkövető megállításra. A botrányos mulasztások megrengették Emmanuel Macron elnök egyik bizalmi embere, Gérald Darmanin igazságügyi miniszter székét is, ám a politikus jelezte: nem kíván lemondani.

Egyperces néma gyásszal adóznak ma délután a francia nemzetgyűlésben kedd délután három áldozat, többek között Lyhanna, a brutális módon meggyilkolt és megerőszakolt kislány emlékének.

Betiltották a tüntetést

Az egész francia társadalom megmozdult azt követően, hogy június 4-én holtan találták a 11 éves kislányt, Lyhannát a dél-franciaországi Gers megyében, egy mezőgazdasági silóban, Puycasquier-ben. A megerőszakolt és meggyilkolt diák holttestére hatnapos keresés után bukkantak rá a hatóságok.


Annak ellenére, hogy a rendőrség betiltotta Párizsban a gyermek halálesete miatt az igazságügyi minisztérium elé szervezett tüntetést, a francia fővárosban és országszerte számos nagyvárosban tüntetők tömegei ítélték el az igazságszolgáltatás tétlenségét a nők és gyermekek elleni erőszakkal szemben.


Összesen hatvanezren mozdultak meg országszerte a hétfő esti tiltakozások során.

A demonstrálók több helyen, így a párizsi igazságügyi minisztérium előtt is, dulakodtak a kivezényelt rendőrséggel.

A 11 éves Lyhanna halála az egész franciaországi jogrendszerbe vetett bizalmat megrendíti.

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A fő gyanúsítottjával, Jérome Barellával szemben évek óta bejelentések és panaszok sorát tették, többek között kiskorúak elleni nemi erőszak miatt. Az elkövetővel szemben ennek ellenére semmiféle érdemi intézkedés nem történt.

Miniszterek a bizottság előtt

A 2014-ben született Rosa, egy kiskorú lány kiskorú édesanyja már 2025 augusztusában feljelentést tett a 41 éves férfi ellen. Az édesanya feljelentése szerint a férfi otthonában 2024 szeptembere és 2025 májusa között többször is nemi erőszakot követett el kiskorú személy ellen.

Annak ellenére, hogy a feljelentést kilenc hónappal ezelőtt tették, a gyanúsítottat soha nem hallgatták ki, pedig a dokumentumokhoz csatolt nőgyógyászati vizsgálat is megerősítette ezeket az az állításokat.

Rosa édesanyja súlyos gondatlanság miatt indít pert az állam ellen

– jelentette kedd reggel az RTL rádió.


Gérald Darmanin igazságügyi minisztert és Laurent Nunez belügyminisztert kedden a szenátus jogi bizottsága előtt hallgatták meg a kislány megerőszakolása és meggyilkolása ügyében. Darmanin, aki Macron szinte összes kormányában betöltött pozíciókat, meghallgatása során „érthetetlennek” tartotta, hogy Jérome Barellát nem vették őrizetbe. Darmanin elismerte, hogy az elkövetőt „félre kellett volna állítani”.

„Ha napjainkat azzal töltjük, hogy bűnbakot keresünk, azt hiszem, félreértjük a lényeget.

A probléma rendszerszintű”mentegette Macron emberét a francia nemzetgyűlés elnöke, Yaël Braun-Pivet, akit kedden a Franceinfo interjújában kérdeztek Gérald Darmaninről. A miniszter hétfőn kizárta lemondását az igazságügyi miniszteri posztról.

„Olyan harag van a lakosságban, hogy nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy süketek maradunk egy ilyen tragédiával szemben” – jelentette ki Emmanuel Macron köztársasági elnök; ám annak ellenére, hogy ez hatáskörében állna, nem tett lépéseket Darmanin elmozdítására.

Kiemelt kép: A meggyilkolt Lyhanna (Forrás: X)  

bűncselekmény Franciaország

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