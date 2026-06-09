Libanonban elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt

Libanonban fogtak el egy szír állampolgárt, akit a magyar hatóságok embercsempészés miatt kerestek nemzetközi elfogatóparancs alapján. A gyanú szerint a férfi egy olyan bűnszervezetet irányított, amely 2020 és 2022 között illegális migránsok ezreit juttatta be az Európai Unió területére Magyarországon keresztül.