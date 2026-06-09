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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Libanonban elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 11:54

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Libanonban fogtak el egy szír állampolgárt, akit a magyar hatóságok embercsempészés miatt kerestek nemzetközi elfogatóparancs alapján. A gyanú szerint a férfi egy olyan bűnszervezetet irányított, amely 2020 és 2022 között illegális migránsok ezreit juttatta be az Európai Unió területére Magyarországon keresztül.

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a szír állampolgárságú férfi egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányított.

A bűnözői csoport 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkező embereknek segített bejutni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket.

A szervezet ezres nagyságrendben juttatott migránsokat illegálisan az Európai Unióba – közölte az MTI érdeklődésére az ügyész.

A bűnszervezet több tagját már korábban elfogták, velük szemben az ország különböző bíróságai előtt indultak büntetőeljárások. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség illetékességi területén a bűnszervezet legalább két tagját már jogerősen elítélték.

A szír férfival szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt folyik eljárás. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.

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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

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