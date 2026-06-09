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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Lezuhant az amerikai hadsereg egyik helikoptere a Hormuzi-szoros közelében

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 08:29

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja „remekül van”.

Trump azt mondta: „senki sem sérült meg”. Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.

A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében, és a két pilótát biztonságban kimentették.

A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel.

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Kiemelt kép forrása: X.com

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