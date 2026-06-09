Lezuhant az amerikai hadsereg egyik helikoptere a Hormuzi-szoros közelében

Az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja „remekül van”.

Trump azt mondta: „senki sem sérült meg”. Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről. A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében, és a két pilótát biztonságban kimentették. A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel. Kapcsolódó tartalom A kőolaj ára több mint 4 százalékkal nőtt az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt Több mint négy százalékkal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése hétfő reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Kiemelt kép forrása: X.com