Lezuhant az amerikai hadsereg egyik helikoptere a Hormuzi-szoros közelében

Trump azt mondta: „senki sem sérült meg”. Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.
A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében, és a két pilótát biztonságban kimentették.
A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel.
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