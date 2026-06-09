Lerobbant a járművük a Szaharában, közel ötven utas halt szomjan a hőségben

Negyvenkilenc ember halt szomjan a Szahara egyik elzárt, kietlen térségében, miután az őket szállító teherautó lerobbant Niger északi részén, a Malihoz és Algériához közeli sivatagi zónában. A Reuters helyi hatóságokra hivatkozó beszámolója szerint a jármű Maliból tartott Niger felé, amikor előbb eltévedt, majd meghibásodott, az utasok pedig víz nélkül rekedtek a rendkívüli hőségben.

A tragédia a múlt héten történt több mint 80 kilométerre nyugatra történt Assamakától, attól a határ menti településtől, amely Niger és Algéria között fontos átkelőpontnak számít. Az Associated Press beszámolója szerint az áldozatok mind nigeri állampolgárok voltak, akik Maliból tartottak haza. A jármű napokon át haladhatott a térségben, mielőtt végleg mozgásképtelenné vált.

A helyi hatóságok közlése szerint a sofőr, segítői és az utasok is próbálták megjavítani a teherautót, de nem jártak sikerrel. A sivatagban nem volt utánpótlási pont, nem volt elegendő víz, és a hőség gyorsan életveszélyessé tette a helyzetet.

A régió kormányzóságának közlése szerint az emberek „ellátási pontok nélküli, ellenséges környezetben” rekedtek, ahol a túlélés rendkívül nehézzé vált.

A katasztrófáról végül két túlélő tudta értesíteni a hatóságokat. Ők több mint 50 kilométert gyalogoltak a sivatagban, amíg vízhez jutottak, majd továbbmentek Assamaka felé, ahol segítséget tudtak kérni.

Miután a két túlélő segítségre talált mentőakció indult. A mentők az út során egy másik, szintén bajba jutott teherautót is találtak a térségben. A Reuters szerint ezen több mint hatvan ember utazott, akik három napja rekedtek a sivatagban, miután a jármű akkumulátora meghibásodott. Őket a hatóságok még időben elérték és segítséget nyújtottak nekik. De az eredeti jármű utasait már nem tudták megmenteni.

A mentőegységek a helyszínre érve 49 holttestet találtak a lerobbant teherautó alatt és környékén. A Reuters szerint az áldozatokat a helyszínen ásott tömegsírokban temették el.

A Szahara ezen része régóta veszélyes útvonalnak számít. A térség ismert tranzitpont menekültek és migránsok számára is, akik Afrikából Észak-Afrika, illetve Európa irányába próbálnak eljutni.

Kiemelt kép: Szahara sivatag (Fotó: Shutterstock)