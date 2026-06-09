Kiderült, melyik kábítószer okozza a legtöbb halálesetet Európában

A természetes, a félszintetikus és a szintetikus opioidok használata, általában más anyagokkal kombinálva, továbbra is a kábítószerek okozta halálesetek vezető oka Európában – derült ki az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének (EUDA) kedden közzétett éves jelentéséből.

A lisszaboni székhelyű uniós ügynökség jelentése szerint 2024-ben legalább 7600 túladagolásos haláleset történt az EU-ban, többnyire több kábítószer együttes használata miatt.

A jelentés rámutat, hogy a kábítószerek egyre negatívabb hatással vannak az egészségügyi helyzetre és a biztonságra Európában, mivel a szerek egyre elérhetőbbé és változatosabbá váltak, miközben a kábítószerpiacot uraló szervezett bűnözői csoportok mind gyakrabban folyamodnak erőszakhoz területük védelmében.

Az új pszichoaktív anyagok (NPS) felderítési aránya továbbra is nagyjából heti egy anyag. 2025-ben 50 olyan új pszichoaktív anyag volt, amelyről Európában először tettek bejelentést, és ezzel az EUDA által nyomon követett ilyen anyagok száma 1050-re emelkedett.

Emellett

Európában 2025 óta 95 új szintetikus opioidot derítettek fel, és csak 2025-ben hét új szintetikus opioidot jelentettek, köztük nitazéneket és orfinokat.

Megjegyezték: egyre gyakoribbak a nitazéneket tartalmazó hamisított gyógyszerek, amelyek legálisan kapható vényköteles gyógyszerek, például az oxikodon vagy a diazepam utánzatai. 2024-ben tíz ország összesen több mint 50 ezer nitazéntartalmú tablettát foglalt le, szemben a 2023-as 23 ezer és a 2022-es 380 darabbal.

Közölték, hogy a nikotintartalmú termékek használatával járó e-cigarettázás mára az európai serdülők körében a szerhasználat egyik jellemző eleme lett. Az EU tagállamaiban egyéb anyagokat, például a kannabisz szintetikus és félszintetikus formáit tartalmazó e-cigarettákat foglaltak le, ami aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, hogy ezek más káros anyagok, köztük esetleg új szintetikus opioidok fogyasztásának eszközévé válhatnak.

A jelentés szerint Európában a kannabisz a legelterjedtebb kábítószer: az elmúlt évben becslések szerint 24,9 millió 15–64 éves közötti európai felnőtt használta. Európában a kábítószerek fogyasztása miatt kezelést kezdők egyharmadát (33 százalék) a kannabiszhasználók teszik ki, ami 2024-ben becslések szerint 104 ezer klienst jelentett. Közülük 62 ezren első alkalommal részesültek kezelésben.

A kannabisztermékek hamisítása nagy hatáserősségű szintetikus kannabinoidokkal és a félszintetikus kannabinoidok széles körű elérhetősége növeli az ártalmak kockázatát, ugyanis mindkettő elérhető e-cigarettákban és ehető termékekben is, ami az új és esetleg fiatalabb fogyasztók körében való elterjedésükkel kapcsolatos aggodalmakat vet fel – írták.

Megjegyezték: egyre nagyobb mennyiségű növényi kannabiszt csempésznek be Európán kívülről, elsősorban Kanadából és az Egyesült Államokból, valamint kisebb mértékben Thaiföldről. A túltermelés, az alacsonyabb árak és az erős verseny az észak-amerikai kannabiszpiacon oda vezetett, hogy többlet alakult ki az olcsóbb, nagyobb hatáserősségű termékekből.

A Kanadából Európába érkező szállítmányokat általában tengeri szállítókonténerekben rejtik el, míg az Egyesült Államokból érkezőket leggyakrabban a postai küldemények között fedezik fel.

A jelentésből kiderült az is, hogy Európában továbbra is magas a kokainfogyasztás, a múlt évben körülbelül 4,3 millió 15–64 éves közötti európai felnőtt fogyasztott kokaint. A települési szennyvíz elemzései azt mutatják, hogy 85 európai város közül 48 (57 százalék) esetében a kokain szermaradványainak mennyisége növekedett.

A kokainproblémák miatt kezelést igénylők száma folyamatosan emelkedik: 2024-ben a kokain volt a második leggyakoribb kábítószer azok körében (74 ezer ember), akik első alkalommal vettek igénybe szakellátást kábítószer-probléma miatt. Az Európában lefoglalt kokain mennyisége a 2023-as 419 tonnáról több mint 20 százalékkal csökkent 2024-ben, a szállítmányok leleplezésének száma azonban a 2023-as 95 ezerről 97 ezerre emelkedett – tájékoztattak.

Megemlítették, hogy a ketamint, mely az érzéstelenítéshez és a fájdalomcsillapításhoz használt alapvető gyógyszer, egyre gyakrabban használják pszichoaktív szerként Európában. Noha a szer fogyasztása továbbra is viszonylag alacsony, egyre elterjedtebbé vált az éjszakai szórakozóhelyeken, ahol általában por formájában szippantják fel.

Az egészségügyi kockázatok az akut mérgezéstől a krónikus ártalmakig, például az intenzív használattal összefüggő súlyos húgyhólyag-károsodásig terjednek. Noha a ketaminnal összefüggő problémák miatt szakellátásra jelentkező személyek száma továbbra is alacsony, az elmúlt években megnégyszereződött: a 2019-es 413 esetről 2024-re 1796-ra emelkedett.

Végezetül kiemelték, hogy az egészségügyi ártalmakon túl a kábítószeres bűnözés fenyegetést jelent Európa biztonságára. A kábítószerrel összefüggő megfélemlítés és erőszak továbbra is aggodalomra ad okot, ideértve a kiszolgáltatott helyzetű fiatalok kizsákmányolását bűnszervezetek által és az ilyen fiatalok felhasználását kábítószer-kereskedelem és más erőszakos cselekmények elkövetése céljából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)