Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem tud támogatást ígérni a bukaresti szakértői kormány beiktatásához

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomac vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához – mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök-jelölttel egyeztettek az RMDSZ bukaresti székházában.

Az RMDSZ elnöke az MTI-nek azt mondta: egyrészt nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDSZ-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDSZ benne volt.

Kelemen Hunor szerint egy szakértői kormány csak abban az esetben lehet életképes, ha az azt beiktató parlamenti pártok írásos megállapodást kötnek további támogatásáról, különben a beiktatás másnapjától kezdődően minden párt hátat fordítana a kormánynak, amely így ellenzékbe kerülne.

Az RMDSZ a kormányprogram közzététele után dönt arról, bizalmat szavaz-e a Tomac-kabinetnek.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: Kiss Gábor)