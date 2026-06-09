Hadgyakorlatot tartott az orosz balti flotta légiereje a kalinyingrádi régióban

„A repülésharcászati gyakorlat során a pilóták és a műszaki személyzet a repülőgépek felszállásra való felkészítését, a feltételezett ellenség támadásának hatóköréből való kivonásukat, valamint a repülőterekre való áttelepítésüket gyakorolták” – áll közleményben.
A gyakorlaton a balti flotta tengeri légierőegységének több mint tíz repülőgépe vett részt. A pilóták különböző magasságokban, egyebek között rendkívül alacsony magasságban is gyakorolták a légi harcot a feltételezett ellenséggel.
„A szétszórt repülőterekre történő áthelyezés keretében a repülőgépek legénységei betartották a csapás alól való kivonulásra vonatkozó előírásokat, teljesítve a kitűzött feladatot” – közölte a balti flotta sajtószolgálata.
A gyakorlatot a közelben zajló NATO-manőverekkel párhuzamosan tartották meg.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)