Hadgyakorlatot tartott az orosz balti flotta légiereje a kalinyingrádi régióban

Gyakorolták a szétszóródási repülőterekre való áttelepítést az orosz balti flotta Szu–30SM és Szu–30SzM2 többcélú vadászgépei, valamint Szu–24M frontbombázói a kalinyingrádi régióban – közölte kedden a flotta sajtószolgálata.

„A repülésharcászati gyakorlat során a pilóták és a műszaki személyzet a repülőgépek felszállásra való felkészítését, a feltételezett ellenség támadásának hatóköréből való kivonásukat, valamint a repülőterekre való áttelepítésüket gyakorolták” – áll közleményben.

A gyakorlaton a balti flotta tengeri légierőegységének több mint tíz repülőgépe vett részt. A pilóták különböző magasságokban, egyebek között rendkívül alacsony magasságban is gyakorolták a légi harcot a feltételezett ellenséggel.

„A szétszórt repülőterekre történő áthelyezés keretében a repülőgépek legénységei betartották a csapás alól való kivonulásra vonatkozó előírásokat, teljesítve a kitűzött feladatot” – közölte a balti flotta sajtószolgálata.

A gyakorlatot a közelben zajló NATO-manőverekkel párhuzamosan tartották meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)