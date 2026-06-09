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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hadgyakorlatot tartott az orosz balti flotta légiereje a kalinyingrádi régióban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 17:07

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Gyakorolták a szétszóródási repülőterekre való áttelepítést az orosz balti flotta Szu–30SM és Szu–30SzM2 többcélú vadászgépei, valamint Szu–24M frontbombázói a kalinyingrádi régióban – közölte kedden a flotta sajtószolgálata.

„A repülésharcászati gyakorlat során a pilóták és a műszaki személyzet a repülőgépek felszállásra való felkészítését, a feltételezett ellenség támadásának hatóköréből való kivonásukat, valamint a repülőterekre való áttelepítésüket gyakorolták” – áll közleményben.

A gyakorlaton a balti flotta tengeri légierőegységének több mint tíz repülőgépe vett részt. A pilóták különböző magasságokban, egyebek között rendkívül alacsony magasságban is gyakorolták a légi harcot a feltételezett ellenséggel.

„A szétszórt repülőterekre történő áthelyezés keretében a repülőgépek legénységei betartották a csapás alól való kivonulásra vonatkozó előírásokat, teljesítve a kitűzött feladatot” – közölte a balti flotta sajtószolgálata.

A gyakorlatot a közelben zajló NATO-manőverekkel párhuzamosan tartották meg.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)

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