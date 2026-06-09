Donald Trump: Napokon belül megszülethet az iráni megállapodás

Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitás pontok. Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros.
Az elnök szerint az Irán ellen érvényben lévő blokád „erőteljesebb a bombázásnál”.
Donald Trump közölte, hogy épségben van az Omán partjainak közelében lezuhant katonai helikopter kéttagú legénysége, akiket a tengerből mentettek ki.
Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért illetékes Középső Parancsnokságának kedden reggel kiadott közleménye szerint az Apache helikopter járőrfeladatot látott el, amikor hétfőn lezuhant az Ománi-öböl felett. A fedélzetén tartózkodó katonákat két órán belül megtalálták, állapotuk stabil, az incidens okát egyelőre vizsgálják.
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