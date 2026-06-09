Donald Trump: Az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek

Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás.

Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy „nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség”, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitás pontok.

Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros.

Az elnök szerint az Irán ellen érvényben lévő blokád „erőteljesebb a bombázásnál”. Donald Trump közölte, hogy épségben van az Omán partjainak közelében lezuhant katonai helikopter kéttagú legénysége, akiket a tengerből mentettek ki.

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért illetékes Középső Parancsnokságának (Centcom) kedden reggel kiadott közleménye szerint az Apache helikopter járőrfeladatot látott el, amikor hétfőn lezuhant az Ománi-öböl felett. A fedélzetén tartózkodó katonákat két órán belül megtalálták, állapotuk stabil, az incidens okát egyelőre vizsgálják.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon később azt közölte, hogy a helikoptert Irán lőtte le. „Az Egyesült Államoknak szükségszerűen válaszolnia kell erre a támadásra” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)