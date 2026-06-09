Boris Pistorius: Németország további 300 millió euróval járul hozzá a cseh lőszerbeszerzési kezdeményezéshez

Németország további 300 millió euróval (106 milliárd forint) járul hozzá a cseh lőszerbeszerzési kezdeményezéshez – jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter cseh kollégájával, Jaromír Zunával kedden Berlinben tartott megbeszélésén.

Pistorius szerint az összegnek elegendőnek kell lennie arra, hogy mintegy 50 ezer lőszert vásároljanak Ukrajnának.

Zuna hangsúlyozta, hogy Németország a Cseh Köztársaság védelmi és biztonsági partnere. Elmondta, hogy a 2024-ben indított cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés fontos eszköze a kijevi vezetés támogatásának.

Andrej Babis cseh miniszterelnök decemberben hatalomra került koalíciós kabinetje eleinte a kezdeményezés eltörlését tervezte, végül azonban beleegyezett annak folytatásába azzal, hogy Prága ahhoz a továbbiakban nem járul hozzá pénzügyi értelemben, de gondoskodik a projekt adminisztratív kezeléséről.

A cseh védelmi tárca szerint az idei évre már mintegy egymillió lőszer beszerzésére írtak alá szerződéseket.

Pistorius arról is beszélt, hogy Németország hozzávetőleg 200 ezer pisztolyt vásárol Csehországtól 50 millió eurós (18 milliárd forint) áron. Tavaly decemberben a Colt CZ cégcsoporthoz tartozó Ceska zbrojovka cseh fegyveripari cég jelentette be, hogy új pisztolyokat fog szállítani a német hadsereg, a Bundeswehr számára.

Kiemelt kép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)