Az uniós migrációs paktum nem garantálja a menedékkérők számának csökkenését – közölte a holland bevándorlási hivatal

A holland bevándorlási hivatal (IND) szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma nem jelent garanciát arra, hogy kevesebb menedékkérő érkezik Hollandiába.

Rhodia Maas, a hivatal vezetője a De Telegraaf napilapnak adott keddi nyilatkozatában elmondta, hogy

a pénteken hatályba lépő uniós szabályozás teljes körű végrehajtása várhatóan mintegy egy évet vesz igénybe.

Az új rendszer gyorsabb eljárásokat vezet be, amelyekben főszabály szerint legfeljebb hat hónapon belül kell döntést hozni, kivéve rendkívüli körülmények esetén. A paktum emellett különbséget tesz a háború elől menekülők és másfajta üldöztetés miatt védelmet kérők között.

A bevándorlási hivatal korábban jelezte, hogy az újonnan érkező kérelmezők ügyeit részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy

a befogadóközpontokban tartózkodó menedékkérők közül ezreknek még hosszabb ideig kell várniuk ügyük elbírálására. Bart van den Brink migrációs miniszter arra kérte a hivatalt, hogy a várakozási idő ne haladja meg a három évet.

A június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum célja az is, hogy a menedékkérelmek többségét még az Európai Unió területére érkezés előtt elbírálják. Elvileg ez jelentősen csökkenthetné a Hollandiába érkező menedékkérők számát, azonban Rhodia Maas szerint a beáramlás mértéke alapvetően a származási országok helyzetétől és a tágabb geopolitikai körülményektől függ.

A hivatal adatai szerint tavaly 24 070 ember nyújtott be első alkalommal menedékkérelmet Hollandiában, mintegy nyolcezerrel kevesebb, mint 2024-ben. 2025 végén körülbelül 51 ezer menedékkérelem várt elbírálásra, és a hivatal februári közlése szerint az ügyhátralék felszámolására kitűzött cél várhatóan idén sem teljesül. Tavaly a hatóságok 7400 kérelmet hagytak jóvá és 8100-at utasítottak el, miközben 5600-zal kevesebb ügyet dolgoztak fel, mint egy évvel korábban, a folyamat felgyorsítására tett erőfeszítések ellenére.

Kiemelt kép: Menedékkérők befogadóközpontjának létesítése ellen tüntetők a hollandiai Houtenben (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet)