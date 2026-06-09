Az oroszok kazettás harci részt szereltek a Kalibr rakétákba, közölte az ukrán védelmi tárca

Az ukrán védelmi minisztérium szakértői idén alapvető változást észleltek az Oroszország által Ukrajna ellen indított Kalibr manőverező robotrepülőgépekben: a tavasszal lelőtt rakétákban első alkalommal kazettás harci részt találtak – hozta nyilvánosságra kedden a tárca.

A minisztérium a honlapján közölte, hogy a 2022-től 2026 elejéig alkalmazott Kalibr rakéták harci része repeszromboló robbanófejjel volt ellátva. „Az ellenség utóbb azért szerelt ezekbe kazettás harci részt, hogy növelje a pusztítási területet, és a rakétát szétszórtan elhelyezkedő célpontok ellen alkalmazhassa” – hangsúlyozták a közleményben.

Emellett 2023-2024 folyamán Oroszország fokozatosan áttért a hazai gyártású elektronikai alkatrészek használatára a Kalibr rakéták előállításában.

Ugyanakkor egy 2025-ben összeszerelt és később lelőtt rakétából származó fedélzeti digitális számítógép ismét importált alkatrészeket tartalmazott. Valószínűsíthető, hogy a saját elektronikai komponensekre való átállás rontotta az irányítás pontosságát, ezért a gyártó visszatért a korábban bevált megoldáshoz – írta az ukrán tárca. A minisztérium fogalmazása szerint az ilyen vizsgálatok hozzájárulnak a rakétaterror elleni védekezés hatékonyságának növeléséhez, és Ukrajna védelmi tervében az égbolt védelme továbbra is az egyik legfontosabb prioritás.

A begyűjtött anyagok alapján a tárca azonosította a Kalibrekhez elektronikai alkatrészeket szállító valamennyi gyártót, valamint a rakéták előállításában részt vevő vezető tervezőket és menedzsereket is. Ezeket az adatokat a szankciós politika keretében további feldolgozás céljából továbbítják az illetékes szerveknek – tették hozzá.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka újabb látogatást tett a donyecki ukrán katonai vezetési szerveknél és katonai alakulatoknál.

A tábornok közölte a Facebookon: jóváhagyta az ukrán fegyveres erők rakétacsapatai és tüzérsége fejlesztésének koncepcióját, amely meghatározza e fegyvernem képességfejlesztésének fő irányait 2030-ig. „A világ egyik legszélesebb tüzérségi eszközpalettáját üzemeltetjük, szinte minden létező lőszertípust alkalmazunk, és nap mint nap felbecsülhetetlen tapasztalatot szerzünk a nálunk létszámfölényben lévő ellenség elleni harcban. Ugyanakkor Oroszország teljes körű fegyveres agressziója jelentősen megváltoztatta a hadviselés módjait és módszereit. A csapatok alkalmazásának taktikája folyamatosan fejlődik, nő a pilóta nélküli légi rendszerek, az irányított légibombák és más korszerű csapásmérő eszközök szerepe” – fejtette ki a főparancsnok. Hozzátette:

„Egyeseknek úgy tűnhet, hogy a tüzérség korszaka véget ér, de ennek a háborúnak a tapasztalatai az ellenkezőjét bizonyítják. A tüzérség továbbra is a modern harctér nélkülözhetetlen eleme, egyik legfontosabb előnye pedig az, hogy gyorsan képes reagálni a fenyegetésekre és a helyzet változásaira.”

Szirszkij szerint számos tényező negatívan befolyásolja a rakétacsapatok és a tüzérség hatékonyságát, mégpedig főként a partnerektől érkező fegyver- és lőszerellátástól való nagymértékű függőség, a sokféle rendszer miatt bonyolult logisztika, egyes fegyverrendszerek korlátozott hatótávolsága, valamint a tüzérségi felderítő eszközök hiánya.

Közlése szerint a fejlesztési koncepcióban figyelembe veszik ezeket a tényezőket, továbbá a harci tapasztalatokat, a fegyverrendszerek fejlődésének várható irányait és alkalmazásuk lehetséges változásait. A tüzérségi alegységek felszerelését elsősorban hazai gyártású eszközökre kívánják alapozni. A korszerűsítésre vagy javításra már nem alkalmas, elhasználódott, szovjet kaliberű tüzérségi rendszereket fokozatosan kivonják a szolgálatból. Megőrzik viszont azokat az egységeket, amelyeket a legkorszerűbb külföldi gyártású tüzérségi rendszerekkel szereltek fel. Emellett a tüzérségi fegyverzet választékának további optimalizálását is tervezik – sorolta a főparancsnok.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 166 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 146-ot semlegesített.

Helyi kormányzók keddi közlései szerint az elmúlt napban orosz csapások következtében Kelet-Ukrajnában, Harkiv megyében három civil meghalt, 25 megsebesült, a donyecki régióban két ember halt meg, a déli Herszon megyében pedig egy halálos áldozata és 13 sebesültje volt a támadásoknak. A Zaporizzsját ért hétfői támadásnak a frissített adatok szerint két halottja és 32 sebesültje volt, öt gyermek is megsebesült.

Kiemelt kép: Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka (Fotó: MTI/EPA)