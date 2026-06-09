Az izraeli pénzügyminisztert is kitiltották Franciaországból

Az izraeli pénzügyminisztert, Becalel Szmotricst is kitiltották Franciaországból, amiért aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását és nyíltan követeli Gáza újbóli elfoglalását – jelentette be kedden Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

Az izraeli pénzügyminiszter a második kormánytag, akire ez az intézkedés vonatkozik, miután május 23-án az ultranacionalista, szélsőjobboldali Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert már eltiltották attól, hogy Franciaország területére lépjen. Utóbbi minisztert azért, mert közzétett egy felvételt, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja a Global Sumud segélyflottilla Gázába tartó, a tengeren elfogott és őrizetbe helyezett aktivistáit.

„Becalel Szmotrics aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását, amit nyíltan hirdet, valamint új telepek létrehozását Ciszjordániában, Gáza újbóli elfoglalását, a Palesztin Hatóság gazdasági összeomlását és annak káros következményeit a palesztin népre nézve: ez egy olyan politika, amelyet a nemzetközi közösség túlnyomó többsége, amely határozottan elkötelezett a kétállami megoldás mellett, nem tud elfogadni”

– írta a francia diplomácia vezetője az X közösségi oldalon. „Négy telepes szervezet vezetőjének és 21 erőszakos telepesnek szintén megtiltottuk a belépést Franciaországba” – tette hozzá.

Barrot azt is jelezte, hogy „új szankciókat vezettek be az újabb ciszjordániai telepek és az erőszak fokozódásáért felelős személyek ellen” közösen az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával, Új-Zélanddal és Norvégiával. A miniszter nem részletezte az intézkedéseket és nem nevezte meg a célzott személyeket. Az öt ország már 2025. június 10-én bejelentette, hogy kitiltják a területükről a két izraeli minisztert, erőszakra való uszítással vádolva őket palesztinok ellen, elsősorban Ciszjordániában. Az izraeli kormány akkor elítélte ezeket a szankciókat, botrányosnak minősítve azokat.

Izrael 1967 óta megszállva tartja Ciszjordániát. Az izraeli–palesztin konfliktushoz fűződő erőszak a gázai háborúval párhuzamosan erősödött meg, amely azt követően tört ki, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-én Izrael ellen példátlan terrortámadást hajtott végre. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint a Palesztin Hatóság úgy tudja, hogy mintegy 1080 palesztint – harcosokat és civileket – öltek meg Ciszjordániában izraeli katonák vagy telepesek. Izraeli hivatalos adatok szerint viszont legalább 46 izraeli – civilek és katonák – haltak meg palesztin támadásokban vagy izraeli katonai műveletek során.

Kiemelt kép: Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter (Fotó: AFP)