A nyílt utcán késelt egy szomáliai származású férfi Belfastban, videóra vették a támadást

Őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint súlyosan megsebesített egy embert Belfast északi részén hétfő este. Az áldozat több helyen, köztük az arcán és a nyakán is sérüléseket szenvedett, a rendőrség vizsgálja a támadás hátterét.

Az incidens hétfő késő este történt Belfast északi részén. A brutális támadásról készült videó futótűzként terjedt a közösségi médiában. A felvételen látható, hogy a késelő férfi a földön fekvő áldozatot szurkálja, és többen próbálnak szembeszállni vele a rendőrség kiérkezéséig.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető egy harmincas éveiben járó, feltehetően szomáliai származású férfi. Az áldozat az arcán, a nyakán és a hátán sebesült meg súlyosan.

Keir Starmer brit kormányfő elítélte a támadást, és hangsúlyozta, nem tűri az efféle borzalmas erőszakos jeleneteket az utcákon. Együttérzését fejezte ki az áldozatnak, és köszönetet mondott a helyszínre kiérkező rendőröknek és mentősöknek, illetve azoknak az embereknek, akik igyekeztek beavatkozni.

A rendőrség nyomozást indított, hogy felderítse a támadás indítékát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)