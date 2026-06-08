Vitézy Dávid: A kormány célja a magyar vasúti hálózat javítása

A kormány célja a vasút és a vasúti hálózat javítása Magyarországon – jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Luxembourgban hétfőn.

Vitézy Dávid a tagországok közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően hangsúlyozta: a magyar kormány szeretne részt venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésére irányuló közös erőfeszítésekben, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében.

Magyarország javaslatokat kíván az uniós tanács asztalára tenni az európai, de különösen a magyar vasúti hálózat javítására – tette hozzá a közlekedési és beruházási miniszter.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)