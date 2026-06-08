Tárgyalásokba kezdett Oroszországgal a legnagyobb német párt, orosz csúcsvezetőkkel tárgyalt az AfD külügyi szóvivője

Németországban gyors ütemben változnak az erőviszonyok, a kormányzásra készülő Alternatíva Németországért (AfD), pedig már európai jelentőségű nemzetközi tárgyalásokba kezdett. Markus Frohnmaier, az AfD külpolitikai szóvivője és a párt Bundestag-frakciójának egyik vezető politikusa Szentpéterváron orosz csúcsvezetőkkel tárgyalt, köztük a Gazprom vezérével és Vlagyimir Putyin egyik bizalmi emberével.

Németországban gyors ütemben változnak az erőviszonyok, a kormányzásra készülő Alternatíva Németországért (AfD), pedig már európai jelentőségű nemzetközi tárgyalásokba kezdett. Markus Frohnmaier, az AfD külpolitikai szóvivője és a párt Bundestag-frakciójának egyik vezető politikusa Szentpéterváron orosz csúcsvezetőkkel tárgyalt, köztük a Gazprom vezérével és Vlagyimir Putyin egyik bizalmi emberével.

A Financial Times beszámolója szerint Frohnmaier Alekszej Millerrel, az orosz energetikai óriás, a Gazprom vezérigazgatójával, valamint Kirill Dmitrijevvel, az orosz állami vagyonalap vezetőjével és Putyin különmegbízottjával találkozott. A tárgyalások középpontjában a német–orosz gazdasági kapcsolatok, az energiabiztonság és az Északi Áramlat vezetékek újraindításának lehetősége állt.

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A találkozó különös súlyát az adja, hogy az AfD már Németország legerősebb pártjaként tárgyal. A legfrissebb közvélemény-kutatások egyike szerint a párt országosan rekordot jelentő, 29 százalékos támogatottságon áll, miközben Friedrich Merz kancellár CDU/CSU pártszövetsége 21 százalékra esett vissza. Vagyis az AfD immár nyolc százalékponttal előzi meg a korábban évtizedeken át legerősebb német politikai tömböt.

Az Oroszországgal való tárgyalások rámutatnak, hogy Németországban egy olyan erő emelkedik egyre látványosabban, amely gyökeresen más alapokra helyezné Berlin és Európa külpolitikai mozgásterét. Az AfD nem a jelenlegi szankciós, háborús és energiaelvágási logikából indul ki, hanem abból, hogy Németország gazdasági érdekeit ismét első helyre kell tenni.

Frohnmaier a találkozó után arról írt, hogy Németország súlyos gazdasági lejtmenetben van, amelynek egyik központi oka a magas energiaár. Szerinte az elszabadult költségek megdrágítják a teljes gazdaság működését, vállalatokat kényszerítenek külföldre, és naponta terhelik a német polgárokat.

Az AfD külpolitikai szóvivője szerint ezért ismét minden lehetőséget számba kell venni, beleértve az Északi Áramlat vezetékek újraindítását és az Oroszországgal folytatott kereskedelmi kapcsolatok helyreállítását is. Mint fogalmazott, Oroszország korábban Németország legfontosabb gáz- és olajszállítója volt, ezért Berlinnek nem ideológiai reflexekből, hanem a német nemzeti érdekek alapján kellene döntenie.

Az Északi Áramlat kérdése az elmúlt években Európa egyik legnagyobb geopolitikai tabujává vált. A Balti-tenger alatt húzódó vezetékek a 2022 szeptemberi szabotázsakcióban súlyosan megsérültek, ám az Északi-Áramlat 2 vezetékpár egyik ága sértetlen maradt. Ez önmagában évi 27,5 milliárd köbméter földgáz szállítására lenne képes, de politikai döntések miatt soha nem helyezték üzembe.

Az AfD számára a vezeték újraindítása nem csupán energetikai kérdés, hanem szuverenitási ügy is. A párt álláspontja szerint Németország nem maradhat tartósan olyan gazdasági pályán, amelyben ipari versenyképességét drága energiával, vállalati elvándorlással és romló életszínvonallal fizeti meg.

A Gazprom vezérével való szentpétervári tárgyalások ezért már egy lehetséges új korszak előjeleként is értelmezhetők. Egy olyan Németország képe rajzolódik ki, amelyben a jelenlegi berlini elit által fenntartott külpolitikai konszenzust egy nemzeti érdekű, gazdasági realitásokra építő irányvonal válthatja fel.

Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja a találkozó után arról írt, hogy várakozással tekint az együttműködés elé az AfD-vel, amelyet Németország legnépszerűbb pártjának nevezett. A tárgyalásokon gazdasági együttműködésről, valamint az orosz–német–amerikai üzleti párbeszéd újraindításáról is szó volt.

A német kormány részéről már az utazás előtt bírálatok érték Frohnmaiert, aki azonban hangsúlyozta: részvétele nem jelenti az ukrajnai háború támogatását. A politikus szerint a párbeszéd fenntartása nem gyengeség, hanem a felelős külpolitika egyik alapfeltétele.

Ez az üzenet élesen szembemegy azzal a berlini logikával, amely az elmúlt években Németországot az orosz energiahordozóktól való elszakadás, az Ukrajnának nyújtott támogatás és az uniós szankciós politika egyik legfőbb európai képviselőjévé tette. Csakhogy a választói bizalom egyre látványosabban fogy. A CDU/CSU és az SPD együttes támogatottsága korábbi felmérések szerint már csak nagyjából a választók egyharmadát éri el, miközben az AfD támogatottsága történelmi magasságokba emelkedett.

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Az AfD felemelkedése különösen Kelet-Németországban látványos: Szász-Anhaltban a párt támogatottsága egyes felmérések szerint már 40 százalék fölé emelkedett, és a párt vezetői az önálló kormányzásra készülnek.

Ez azért is jelentene politikai földrengést, mert a tartományi kormányok Németországban jelentős hatáskörökkel bírnak, a Bundesraton keresztül pedig az országos politikába is beleszólnak. Ha az AfD előretörése folytatódik, az nemcsak Berlin belpolitikai egyensúlyát, hanem az egész európai döntéshozatalt is új helyzet elé fogja állítani.

Kiemelt kép: Markus Frohnmaier (b) az AfD politikusa és Alekszej Miller (j) az orosz Gazprom vállalat vezére júniusi szentpétervári tárgyalásukkor (Fotó: Markus Frohnmaier/ X.com)