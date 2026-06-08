Ruszin-Szendi Romulusz: Magyarország és Franciaország érdekelt a politikai és katonai kapcsolatok erősítésében

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy a ciprusi miniszteri találkozó „margóján” folytatott tárgyalást a francia védelmi miniszterrel. Az egyeztetés kiemelt témája volt a hadiipar közös fejlesztése, amely új lehetőségeket nyithat meg a két ország számára a védelem és a technológiai fejlesztések területén.
„Magyarország álláspontja ugyanakkor továbbra is világos és következetes: nem küldünk katonákat Ukrajnába. Hazánk a mielőbbi tűzszünet és a béke mellett áll, amelyet kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel lehet elérni” – fogalmazott a miniszter.
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A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik – közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.
Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)