Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ruszin-Szendi Romulusz: Magyarország és Franciaország érdekelt a politikai és katonai kapcsolatok erősítésében

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.08. 13:17

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében. Nyitottak vagyunk a jövőbeni katonai együttműködések bővítésére, valamint a stratégiai szintű katonai tanácsadás elmélyítésére – közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán, miután tárgyalt Catherine Vautrin francia védelmi miniszterrel.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy a ciprusi miniszteri találkozó „margóján” folytatott tárgyalást a francia védelmi miniszterrel. Az egyeztetés kiemelt témája volt a hadiipar közös fejlesztése, amely új lehetőségeket nyithat meg a két ország számára a védelem és a technológiai fejlesztések területén.

„Magyarország álláspontja ugyanakkor továbbra is világos és következetes: nem küldünk katonákat Ukrajnába. Hazánk a mielőbbi tűzszünet és a béke mellett áll, amelyet kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel lehet elérni” – fogalmazott a miniszter.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz Franciaország

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 