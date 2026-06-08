Kína szerint az EU tervezett intézkedései ellentétesek a szabadkereskedelem elveivel

Az Európai Uniónak a Kínától való függőség csökkentését célzó tervei ellentétesek a szabadkereskedelem elveivel. A kínai és az európai ipari, valamint ellátási láncok közötti szoros együttműködés mindkét fél vállalatainak érdekeit szolgálja – közölte Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő újságírói kérdésre reagált azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió olyan javaslat előkészítésén dolgozik, amely arra ösztönözné a vállalatokat, hogy csökkentsék a kínai beszállítóktól való függőségüket. Lin szerint az európai vállalatok költség-, technológiai és hatékonysági szempontok alapján hozzák meg üzleti döntéseiket, ezért kérdéses, hogy ezek a választások miként minősülhetnek „túlzott függőségnek”.

Hozzátette: az Európai Unió által „diverzifikációnak” nevezett intézkedések valójában a protekcionizmus egy formáját jelenthetik.

A szóvivő kiemelte, hogy ezen intézkedések nem járulnak hozzá az európai ipar versenyképességének növeléséhez, és ellentétesek az Európai Unió által hangoztatott piacgazdasági, tisztességes versenyre és szabadkereskedelemre épülő alapelvekkel.

Lin egy kínai közmondást idézve hangsúlyozta: „amit magadnak nem kívánsz, másnak se tedd”. Hozzátette: a kínai-európai gazdasági kapcsolatok nem zéró összegű játszmát jelentenek, hanem kölcsönös előnyökön alapulhatnak. Lin hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is nyitott a gazdasági és kereskedelmi nézeteltérések rendezésére, és reméli, hogy a felek egymással együttműködve, párbeszéd és egyeztetés útján oldják meg vitás kérdéseiket.

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