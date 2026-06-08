Győzelmet hirdetett az örmény választásokon Nikol Pasinján miniszterelnök Nyugat-barát pártja

A szavazókörök egynegyedében leadott voksok alapján az örmény parlamenti választáson Nikol Pasinján miniszterelnök nyugatbarát Polgári Szerződés (Civil Contract) pártja vezet, amely a központi választási bizottság adatai szerint a voksok 51-54 százalékát szerezte meg. A kormányfő már a részeredmények ismeretében győzelmet hirdetett, „történelmi jelentőségű sikernek” nevezve az eredményt

Második helyen a Szamvel Karapetján üzletember vezette, Moszkvával szoros kapcsolatok fenntartását szorgalmazó Erős Örményország áll 22-23 százalékon, míg a Robert Kocsarjan volt államfő nevével fémjelzett Örményország Szövetség 9-10 százalékot szerzett.

A csaknem hárommillió lakosú dél-kaukázusi országban a részvételi arány megközelítette az 59 százalékot, ami jelentős emelkedést jelent a 2021-es, 49 százalékos részvételhez képest.Az első eredmények alapján úgy tűnik, hogy az örmények az „európai jövőre” szavaztak – reagált az első adatokra Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

„A szavazatokat még számolják, de most úgy tűnik, hogy Örményország népe, bár erős orosz nyomásnak volt kitéve, mégis az európai jövőt választotta, ami jó hír.”

Természetesen a lehető legtöbb támogatást megpróbáljuk megadni nekik, például a jövőbeni reformokat illetően – posztolt Nicosiából az uniós politikus.

Kiemelt kép: Nikol Pasinján miniszterelnök, a nyugatbarát Polgári Szerződés (Civil Contract) párt vezetője sajtótájékoztatót tart az örmény választások után Jerevánban, 2026. június 8-án (Fotó: KAREN MINASYAN/AFP)