Éjszaka több mint másfél száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek, lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették az illetékes hatóságok, közölte az MTI.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 124 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen 20 csapásmérő drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában egy tucatnyi drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Hétfőn a kora reggeli órákban az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a Szumi megyei Konotop városát, a támadás következtében egy ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó, valamint Artem Szemenyihin polgármester Telegramon közzétett bejegyzéseit idézve az Ukrinform hírügynökség. Az eddigi információk szerint a város lakóövezetét és civil infrastruktúráját érték találatok.

Az ukrán hírügynökség Szerhij Liszakra, Odessza katonai városvezetőjére hivatkozva arról is beszámolt, hogy hétfőn reggel három buszmegállóban várakozó utas megsebesült, amikor egy drón csapódott be a közelben. Egy 65 esztendős nőt súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Az Odesszai megye déli részét ért légitámadás következtében megrongálódtak az egyik energiaellátó létesítmény berendezései, emiatt több mint ezer fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás – tájékoztatott Oleh Kiper megyei katonai kormányzó a Telegramon. Az energetikai szakemberek már dolgoznak a károk elhárításán – fűzte hozzá a megyevezető.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli)