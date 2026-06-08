Ciprusra érkezett Ruszin-Szendi Romulusz az unió védelmi minisztereinek informális találkozójára

A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik – közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat.

A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az Európai Védelmi Stratégia megvalósításának következő lépései – tájékoztatott a miniszter. A bejegyzés alatt megosztott videóban Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, előző este már beszélgettek, „mindenki kíváncsi a magyar álláspontra”.

A honvédelmi miniszter egy későbbi bejegyzésében azt is közölte, hogy a találkozón rövid egyeztetést folytatott osztrák kollégájával, Klaudia Tannerrel.

Ruszin-Szendi Romulusz beszámolója szerint megerősítették, hogy Magyarország és Ausztria számára kiemelten fontos a közép-európai térség biztonsága, a határok védelme, valamint a kétoldalú védelmi együttműködés további erősítése. Ennek érdekében a közeljövőben bilaterális találkozót terveznek, hogy a korábbi jó együttműködést újra helyreállítsák – írta.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (Fotó: Facebook)