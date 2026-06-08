Brüsszel újabb 20 millió eurót ad az egyiptomi fegyveres erőknek

Az Európai Unió Tanácsa újabb 20 millió eurós támogatást hagyott jóvá az egyiptomi fegyveres erők számára az Európai Békekeretből. A forrásból elsősorban a tengeri biztonsági műveletekhez szükséges katonai képességeket fejlesztik a Földközi- és a Vörös-tengeren.

A tanácsi közlemény szerint a támogatás célja az egyiptomi hadsereg képességeinek erősítése az ország nemzetbiztonságának és stabilitásának növelése, valamint a civil lakosság védelmének javítása érdekében. A program különösen a Földközi-tengeren és a Vörös-tengeren folytatott tengeri biztonsági műveletekhez szükséges képességek fejlesztését szolgálja.

A Tanács hangsúlyozta, hogy a döntés tükrözi az Európai Unió és Egyiptom közötti kapcsolatok jelentőségét a térség jelenlegi, rendkívül instabil helyzetében. Az új intézkedéssel az EU által Egyiptomnak 2024 óta nyújtott EPF-támogatás teljes összege eléri a 40 millió eurót.

Az EU és Egyiptom kapcsolatai a 2004-ben hatályba lépett társulási megállapodásra épülnek. A felek 2024-ben stratégiai és átfogó partnerségről szóló közös nyilatkozatot írtak alá, amely hat területre összpontosít: a politikai kapcsolatokra, a gazdasági stabilitásra, a kereskedelemre és beruházásokra, a migrációra és mobilitásra, a biztonságra, valamint a demográfiai és humán erőforrásokra.

A közlemény szerint a mostani döntés az EU és Egyiptom közötti biztonsági és védelmi együttműködés erősödését is jelzi, különös tekintettel az első EU-Egyiptom biztonsági és védelmi párbeszédre, amelyet 2026. március 31-én Kairóban tartottak.

Az Európai Békekeretet 2021 márciusában hozták létre azzal a céllal, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikájának keretében támogassa a konfliktusok megelőzését, a béke megőrzését, valamint a nemzetközi biztonság és stabilitás erősítését. Az eszköz lehetővé teszi, hogy az unió harmadik országok és nemzetközi szervezetek katonai és védelmi képességeinek fejlesztését is finanszírozza.

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