Biztonsági okokból leállítja izraeli járatait a Wizz Air és az Austrian Airlines

Az Irán és Izrael közötti feszültség eszkalálódása miatt a Wizz Air ideiglenesen leállítja izraeli járatait június 8-9-én, míg az Austrian Airlines szintén törölte hétfői tel-avivi járatait. A légitársaságok szerint az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont.

A Wizz Air légitársaság június 8-án és 9-én ideiglenesen felfüggeszti Izraelbe tartó járatait, válaszul az Iránnal történt eszkalációra. A légitársaság közölte, hogy az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve.

Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.

Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat.

Joáv Kis izraeli oktatási miniszter hétfőn bejelentette, hogy kedden sem lesz tanítás az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására, amikor kis csoportokban újrakezdik a frontális oktatást.

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