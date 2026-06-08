Az Nvidia többéves megállapodásokat kötött dél-koreai technológiai vállalatokkal az MI-infrastruktúra bővítésére

Az amerikai Nvidia több stratégiai megállapodást jelentett be dél-koreai technológiai vállalatokkal, köztük az SK Hynix memóriagyártóval, az SK Telecom távközlési céggel, a Naver internetes vállalattal és a Doosan ipari konglomerátummal, hogy biztosítsa a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és alkatrészellátás bővítését.

Az SK Csoport közlése szerint az SK Hynix többéves technológiai partnerséget kötött az Nvidiával a következő generációs memóriatechnológiák fejlesztésére és ellátásának biztosítására a globális MI-adatközpontok számára. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója elmondta, hogy a megállapodás több mint két évre szól, és meghosszabbítható.

A vállalatvezető hangsúlyozta, hogy az SK Hynix továbbra is az Nvidia legfontosabb memóriachip-beszállítója marad. Hozzátette: az Nvidia már jelenleg is évente több milliárd dollár értékben vásárol memóriatermékeket a dél-koreai cégtől, és ez az összeg várhatóan jelentősen emelkedik.

Az együttműködés célja, hogy a memóriachipek kínálata lépést tudjon tartani az Nvidia gyorsan bővülő MI-tevékenységével, amely már a robotikára, a személyi számítógépekre és az MI-szuperszámítógépekre is kiterjed.

Az SK Telecom bejelentette, hogy Nvidia-technológiára épülő, gigawattos kapacitású MI-felhőinfrastruktúrát hoz létre Dél-Koreában. Az első adatközpont üzembe helyezését 2027-re tervezik.

A Naver és a Doosan szintén az Nvidia technológiáját kívánja felhasználni saját MI-adatközpontjai fejlesztéséhez. A Doosan, amely a Nvidia Blackwell processzoraihoz szükséges egyes anyagokat gyártja, arra számít, hogy energiatechnológiai megoldásait az Nvidia adatközponti platformjain is alkalmazzák majd. Emellett a dél-koreai vállalat az Nvidia úgynevezett „fizikai MI” technológiáját is igénybe venné robotikai fejlesztéseihez.

Huang közölte azt is, hogy az Nvidia együttműködik az LG Csoporttal elektronikai, gépészeti és humanoid robotokhoz kapcsolódó mesterségesintelligencia-fejlesztések területén. A felek a jövő adatközpontjainak tervezésén is dolgoznak, beleértve a hűtési, energiaellátási és építészeti megoldásokat.

A megállapodások pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

Az Nvidia vezérigazgatója pénteken érkezett Dél-Koreába, ahol több vezető iparági szereplővel tárgyalt. Látogatása során találkozott az SK Csoport elnökével, valamint egyeztetést tervezett a Samsung félvezető-üzletága vezetőjével és a Hyundai Motor Group ügyvezető elnökével is.

A Reuters szerint az együttműködések azt jelzik, hogy a mesterséges intelligencia iránti kereslet nyomán a memóriachipek piaca egyre inkább az egyedi ügyféligényekre szabott fejlesztések irányába mozdul el. Az SK Hynix és a Samsung Electronics jelenleg a világ két legnagyobb memóriachip-gyártója.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/RITCHIE B. TONGO)