Az EU új védelmi rendszert vezet be az acélipar megóvására a globális túltermeléssel szemben

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács elfogadta azt a rendeletet, amely új keretrendszert hoz létre az uniós acélpiac védelmére a globális túltermelés kereskedelemre gyakorolt negatív hatásaival szemben – közölte a brüsszeli testület hétfőn.

Az intézkedés a 2025-ös európai acél- és fémipari cselekvési terv része, és idén július 1-jétől váltja fel a június végén lejáró jelenlegi uniós acélvédelmi mechanizmust.

A rendelet célja, hogy az EU hatékonyabban kezelje a világpiacon fennálló strukturális acéltúltermelés következményeit. Az új szabályozás módosított vámkontingens-rendszert vezet be, amely csökkenti az importkvótákat, valamint magasabb vámokat ír elő a kvótákat meghaladó behozatalra.

Az új szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a gazdasági szereplőknek azáltal, hogy lehetővé teszik a fel nem használt kvóták negyedévek közötti átvitelét ugyanazon éven belül. Emellett bevezetik azt a követelményt, amely az acél eredetének meghatározását szolgálja annak alapján, hogy hol olvasztották és öntötték először szilárd formába az alapanyagot.

A rendelet megerősített felülvizsgálati mechanizmust is tartalmaz, amely lehetővé teszi az Európai Bizottság számára az intézkedés hatékonyságának rendszeres értékelését és szükség esetén módosítások kezdeményezését.

A jogszabályhoz kapcsolódó közös nyilatkozatban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megerősítette elkötelezettségét az Oroszországtól való gazdasági függőség csökkentése mellett. Ennek részeként folytatják az acélimport forrásainak diverzifikálását, valamint fokozatosan kivezetik az orosz acéltermékek behozatalát.

Az EU acélipara jelenleg a világ harmadik legnagyobb termelője, mintegy 300 ezer embernek ad közvetlenül munkát. Az ágazatot azonban jelentős nyomás alá helyezi a globális túlkapacitás, amely az előrejelzések szerint 2027-re elérheti a 721 millió tonnát, ami több mint ötszöröse az Európai Unió éves acélfogyasztásának.

Az Európai Bizottság szerint a túltermelés, valamint a harmadik országok piacvédelmi intézkedései miatt az EU vált a világpiaci többletacél elsődleges célpontjává. Az import növekedése, a termelési kapacitások alacsony kihasználtsága és a magas gyártási költségek veszélyeztetik az ágazat hosszú távú versenyképességét és a szén-dioxid-mentesítő beruházásokat. A bizottság ezért 2025 márciusában jelentette be egy új acélvédelmi intézkedés kidolgozását, amelynek javaslatát még ugyanazon év októberében terjesztette elő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Stefan Simonsen)