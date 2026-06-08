Az EU tanácsa véglegesen jóváhagyta az áldozatok jogainak védelmét megerősítő jogszabályokat

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta a bűncselekmények áldozatait támogató és védő intézkedések, illetve a büntetőeljárások során őket megillető jogok megerősítését célzó új uniós jogszabályokat – számolt be erről az MTI.

Az elfogadott jogszabályok megerősítik az áldozatok jogait a büntetőeljárások során, a többi között a bíróság helyiségeiben nyújtott tájékoztatás és érzelmi támogatás révén, az áldozat magánélethez való jogának kiterjesztésével, az áldozat személyes adatainak az elkövetővel való közlésének tilalmával, a megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkező áldozatok számára a tárgyalás ideje alatt nyújtott jogi segítségnyújtással, illetve a kártérítés kifizetésének felgyorsításával.

Az új jogszabályok segélyvonalak létrehozását írják elő, amelyen keresztül online, illetve alkalmazásokon az EU egészében elérhető 116 006-os telefonszámon keresztül kérhető tájékoztatás és támogatás. A meglévő nemzeti segélyvonalak továbbra is működhetnek az EU-szintű számok mellett.

Bevezetik a bűncselekmények online bejelentésének lehetőségét, illetve azt, hogy azok is hatékonyan bejelenthessék a bűncselekményeket, akiknek szabadsága korlátozott, például a bevándorlással kapcsolatos létesítményekben tartózkodó, nem uniós állampolgárok, vagy az intézményi gondozásban részesülők.

Elérhetők lesznek szolgáltatások a speciális szükségletekkel rendelkező áldozatok számára, illetve a szexuális erőszak áldozatainak, és biztosított lesz az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, benne a sürgősségi fogamzásgátlás, betegségmegelőzés, a szexuális úton terjedő fertőzések tesztelése és az abortusz.

A jogszabályok a gyermekáldozatok számára a legmagasabb szintű védelmet és támogatást biztosítják, illetve – amennyiben lehetséges – különböző szolgáltatásokat tesz elérhetővé, például orvosi vizsgálatot, pszichológiai támogatást, tanúvallomások videófelvételét, és adminisztratív segítségnyújtást.

Azok az áldozatok, akik büntetőeljárás során kártérítést kaptak, a szigorúbb intézkedések révén azt az elkövetőtől kaphatják meg. Erőszakos szándékos bűncselekmény esetén, ha nem fizetik ki a kártérítést ésszerű időn belül, a tagállamok bizonyos feltételek mellett megelőlegezhetik a kifizetést, amit később visszakapnak az elkövetőtől.

Az irányelv júliusi hivatalos közzététele után 20 nappal lép hatályba. A tagállamoknak 24 hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet nemzeti jogba iktassák.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)