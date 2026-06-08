A Krím félszigetet támadták az ukránok, egy személyvonatot is eltaláltak

Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva–Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetője hétfőn a Max-csatornáján.

„Egy ellenséges drón által a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyára mért csapás következtében előzetes adatok szerint a mozdonyvezető megsebesült, a mozdonyvezető segédje meghalt, az utasok nem sérültek meg” – írta Akszjonov. A Krímben közlekedő összes személyvonatot evakuálták, közülük háromnak az utasait autóbusszal szállítják a régió központjába. További nyolc szerelvényt megállítottak.

Dróntámadás érte a Krasznodari területen lévő Novorosszijszk kikötővárost, egy „átrakodókomplexum” területén tűz ütött ki. Andrej Kravcsenko polgármester arról adott ki tájékoztatást, hogy a Gelendzsik felé vezető közlekedési útvonalat ideiglenesen lezárták. A luhanszki régióban lévő Liszicsanszkban vasárnap éjjel megsebesült egy 14 és egy 15 éves fiatal.

Hétfőre virradóra felfüggesztették a járatok fogadását és indítását két moszkvai repülőtéren, valamint Jaroszlavlban, Kalugában, Nyizsnyij Novgorodban, Krasznodarban, Volgográdban és Szaratovban. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem 310 ukrán repülőgép-típusú drónt semmisített meg 14 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.

Kapcsolódó tartalom Azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel az orosz elnököt a londoni csúcs résztvevői Azonnali és teljeskörű tűzszünetre szólították fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háborúról rendezett vasárnapi négyoldalú londoni csúcstalálkozó résztvevői.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)