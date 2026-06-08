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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A Krím félszigetet támadták az ukránok, egy személyvonatot is eltaláltak

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.08. 07:44

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva–Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetője hétfőn a Max-csatornáján.

„Egy ellenséges drón által a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyára mért csapás következtében előzetes adatok szerint a mozdonyvezető megsebesült, a mozdonyvezető segédje meghalt, az utasok nem sérültek meg” – írta Akszjonov. A Krímben közlekedő összes személyvonatot evakuálták, közülük háromnak az utasait autóbusszal szállítják a régió központjába. További nyolc szerelvényt megállítottak.

Dróntámadás érte a Krasznodari területen lévő Novorosszijszk kikötővárost, egy „átrakodókomplexum” területén tűz ütött ki. Andrej Kravcsenko polgármester arról adott ki tájékoztatást, hogy a Gelendzsik felé vezető közlekedési útvonalat ideiglenesen lezárták. A luhanszki régióban lévő Liszicsanszkban vasárnap éjjel megsebesült egy 14 és egy 15 éves fiatal.

Hétfőre virradóra felfüggesztették a járatok fogadását és indítását két moszkvai repülőtéren, valamint Jaroszlavlban, Kalugában, Nyizsnyij Novgorodban, Krasznodarban, Volgográdban és Szaratovban. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem 310 ukrán repülőgép-típusú drónt semmisített meg 14 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)

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