XIV. Leó: a vallásosság ne a múlt emléke legyen

Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, az úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé.
„Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívására, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk jelenlétét, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket” – fogalmazott homíliájában.
Szavai szerint a mai és a holnapi Spanyolország küldetése, hogy a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne a múlt emléke, „látogatásra érdemes múzeuma” legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk.
„(…) egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely adománnyá válik, hogy áramolhasson közöttünk, és széttörje minden önzés láncait; egy iskola, amelyből megtanuljuk Isten valóságos jelenlétét, hogy mi is arra kaptunk felhívást, hogy jelen legyünk a társadalmi helyzetekben és kihívásokban, ne meneküljünk, hanem személyesen kötelezzük el magunkat a közjó építésére” – hangsúlyozta.
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XIV. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számot az úrnapi misét, amelyet körmenet követ a belvárosban.
A körmenet 600 méteres útvonalát 16 nagyméretű, összesen 30 ezer, a vatikáni színeket idéző sárga-fehér szegfűből készített virágszőnyeg díszíti, amely a keresztény ikonográfia emblematikus elemeit jeleníti meg mint például Szent Péter kulcsait vagy a szent ostyát.
Az ország és világ számos részéből utaztak Madridba hívek és zarándokok, akik már kora reggel megtöltötték a belvárosi Cibeles teret és környékét, ahol az oltárnak helyet adó, 600 négyzetméteres emelvényt felépítették.
A biztonsági okokból már egy napja lezárt tér közepén ötezer meghívott kapott helyet, köztük a királyi család tagjai, politikai és egyházi vezetők, a katolikus egyház tagjai, és olyan gyerekek, akik idén elsőáldoztak. A liturgikus szertartást 400 fős zenekar és kórus kísérte.
Az egybegyűlt tömeg a térre vezető négy sugárúton, több mint 40 óriási kivetítőn követhette az eseményeket.
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A spanyol katolikus püspöki konferencia (CEE) már a misét megelőzően közölte: a rendőrség által biztosított területek megteltek, így a résztvevők száma elérte az 1,2 milliót.
Az állami társadalomkutató központ (CIS) idén májusban közölt felmérése szerint Spanyolországban a társadalom 56,1 százaléka vallotta magát katolikusnak, 4,5 százalék más vallásúnak. 2011-ben XVI. Benedek látogatásának évében 73,5 százalék volt a magát katolikusnak vallók aránya ugyanebben a kutatásban, más vallásúnak 2 százalék mondta magát.
XIV. Leó pápa körmenetet követően szálláshelyén, az apostoli nunciatúrán fogadja a Szent Ágoston rend tagjait, majd kora este a kultúra, a közélet és a sport világának képviselőivel találkozik egy sportcsarnokban rendezett nyilvános eseményen. Hétfőn a spanyol parlamentbe látogat, ahol a katolikus egyházfők közül elsőként beszédet is tart.
Kiemelt kép: XIV. Leó pápa beszédet mond a fogadási ünnepségén a madridi királyi palotában 2026. június 6-án (Fotó: MTI/EPA/EFE/Chema Moya)