Terrortámadásokat készíthetett elő egy férfi, Görögországban fogták el

A görögországi Kréta szigetén a rendőrség letartóztatott egy palesztin férfit vasárnap, akit azzal gyanúsítanak, hogy terrortámadásokat készített elő, és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet tagja.

A rendőrség azt közölte, hogy a gyanúsított Krétán és Athénban lévő lakásában számos mobiltelefont, egy laptopot, külső adathorodzókat és bankkártyákat találtak a házkutatások során.

A gyanúsítottat várhatóan még vasárnap bíró elé állítják.

A rendőrség szerint a 37 éves férfi letartóztatása összefügg négy palesztin férfi korábbi ciprusi őrizetbe vételével, akiket szintén terrorizmussal és bűnszövetkezethez tartozással vádoltak meg.

Kettejüket még május 22-én vették őrizetbe, egyikőjük két lakásán is olyan anyagot találtak, amely robbanóanyag gyártásához használható.

A ciprusi rendőrség egy héttel később, május 29-én vette őrizetbe a másik két palesztint hasonló indokkal, mint az előző két palesztint.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)