Terrortámadásokat készíthetett elő egy férfi, Görögországban fogták el

A rendőrség azt közölte, hogy a gyanúsított Krétán és Athénban lévő lakásában számos mobiltelefont, egy laptopot, külső adathorodzókat és bankkártyákat találtak a házkutatások során.
A gyanúsítottat várhatóan még vasárnap bíró elé állítják.
A rendőrség szerint a 37 éves férfi letartóztatása összefügg négy palesztin férfi korábbi ciprusi őrizetbe vételével, akiket szintén terrorizmussal és bűnszövetkezethez tartozással vádoltak meg.
Kettejüket még május 22-én vették őrizetbe, egyikőjük két lakásán is olyan anyagot találtak, amely robbanóanyag gyártásához használható.
A ciprusi rendőrség egy héttel később, május 29-én vette őrizetbe a másik két palesztint hasonló indokkal, mint az előző két palesztint.
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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)