Peru újabb elnököt választ: tíz év alatt már a kilencediket

Peruban vasárnap tartják az elnökválasztások második fordulóját. A nyertes tíz éven belül az ország kilencedik elnöke lesz.

A vasárnapi második fordulóban ketten indulnak, a jobboldali Keiko Fujimori és a baloldali Roberto Sánchez. A közel egy hónapja tartott első fordulóban a néhai államfő, Alberto Fujimori lánya, Keiko Fujimori végzett az első helyen a szavazatok 17,19 százalékával. Második helyre Roberto Sánchez került az Együtt Peruért (JP) baloldali párt színeiben a voksok 12,03 százalékával.

A választások második fordulója előtti utolsó közvélemény-kutatások szerint a két jelölt támogatottsága szinte megegyezik.

Az első fordulóban 35-en indultak. Fujimori és Sánchez együtt a szavazatok kevesebb mint 30 százalékát szerezte meg, ezért a második fordulóra koalíciók megkötésére kényszerültek.

Rafael López Aliaga, Lima korábbi polgármestere, aki a szavazatok 11,91 százalékával harmadik lett, arra buzdította támogatóit, hogy a második fordulóban Fujimorira szavazzanak.

Peruban 2016 óta nyolc elnök volt hivatalban, többségüket eltávolították a hatalomból vagy önként lemondtak különféle korrupciós ügyek miatt.

A politikai instabilitás mellett a szervezett bűnözéshez köthető biztonsági válság is nehézségeket okoz a dél-amerikai országban.

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Kiemelt kép: Leadja szavazatát egy asszony Urumbambában 2026. április 12-én, a perui parlamenti és elnökválasztás első fordulójának napján (Fotó: MTI/EPA-EFE/Sengo Perez)