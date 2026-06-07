Moszkva titkos kapcsolatokat is fenntart Kijevvel – állítja a Kreml

Oroszország nyílt és titkos kapcsolatokat fenntart Kijevvel – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorának nyilatkozva.

„Vannak nyílt és zárt kapcsolataink is a kijevi rezsimmel” – mondta Usakov, Vlagyimir Putyin elnök pénteki kijelentését kommentálva, amelynek értelmében egy orosz üzletember Kijevben járt, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„A nyílt kapcsolatfelvételek akkor voltak, amikor több tárgyalási fordulót is lefolytattunk”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: A török külügyminisztérium képén a Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter (b4) vezette ukrán küldöttség az orosz féllel az ukrajnai háború lezárásáról folytatott béketárgyaláson a szállodaként működő isztambuli Ciragan-palotában 2025. június 2-án (Fotó: MTI/Murat Gök)