Lövöldözés tört ki egy utcai fesztivál közelében Amerikában, többen megsebesültek

Joe Heffernan, Toledo rendőrfőnök-helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok gyűjtésében. A közösségi médiában már több felvétel is kering az esetről és a helyszín utólagos állapotáról.
A rendőrtiszt úgy fogalmazott, hogy
„vélhetően legalább ketten lőhettek és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek”.
Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a húszas évei elején jár.
A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élőzenei rendezvény.
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