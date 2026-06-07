Lövöldözés tört ki egy utcai fesztivál közelében Amerikában, többen megsebesültek

Lövöldözés tört ki szombaton egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében, legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus.

Joe Heffernan, Toledo rendőrfőnök-helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok gyűjtésében. A közösségi médiában már több felvétel is kering az esetről és a helyszín utólagos állapotáról.

BREAKING: Moment shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio; ‘many victims’ pic.twitter.com/nUoo5IcO9c — Rapid Report (@RapidReport2025) June 6, 2026

A rendőrtiszt úgy fogalmazott, hogy

„vélhetően legalább ketten lőhettek és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek”.

Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a húszas évei elején jár.

A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élőzenei rendezvény.

Kiemelt kép forrása: X.com